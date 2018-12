Tutti i film di Shrek e Tremors disponibili in DVD in unico box set

Il viaggio per incontrare i suoceri fa sembrare il finale “E vissero per sempre felici e contenti” sempre Molto Molto Lontano. Un viaggio che per Shrek e Fiona si trasforma in un’altra esilarante ed incredibile avventura. Con l’aiuto del suo fedele destriero Ciuchino, Shrek affronta una Fata Madrina che realizza pozioni magiche, un pomposo Principe Azzurro e il famoso killer di orchi: il Gatto con gli Stivali.