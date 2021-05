Sebbene Twitter abbia in programma non poche per i suoi utenti, pare che il social abbia in programma di lanciare anche un servizio a pagamento in abbonamento. Sembra che il suo nome sarà Twitter Blue, e che consentirà di rimuovere la pubblicità ed avere accesso a funzioni esclusive.

Il servizio di abbonamento previsto da Twitter sembra avere un nome e un prezzo. La reverse engineer Jane Manchun Wong sostiene infatti di aver trovato alcune informazioni che suggeriscono che il servizio si chiamerà Blue e che avrà un costo a partire da 3 dollari al mese. Sembra che l’abbonamento conceda agli utenti l’accesso a funzionalità inedite, tra cui l’Annullamento dei tweet entro 5 secondi e le Collections, delle raccolte che consentono di organizzare i post salvati.

Alcuni screen di Jane Wong

Il servizio dovrebbe includere più livelli che offrono funzionalità extra, ha aggiunto Jane Wong. Sembra inoltre che l’opzione più costosa potrebbe includere un’interfaccia di lettura priva di pubblicità, dalla recente acquisizione di Scroll da parte di Twitter.

Twitter ha rifiutato di commentare le indiscrezioni su Blue, per il momento. Se il report fosse accurato, Twitter fisserebbe un prezzo relativamente basso per cercare di avvicinare al servizio il maggior numero possibile di utenti. Inoltre mirerebbe a invogliare i fan più disposti a pagare di più. Insieme a Tip Jar, Blue farebbe parte di uno sforzo più ampio per ridurre la dipendenza di Twitter dagli annunci e stabilizzarne le entrate. Chiaramente gli iscritti alla piattaforma social sono ormai abituati a Twitter gratuito e non è chiaro come sarebbe accolta una potenziale realtà a pagamento per migliorare la loro esperienza sul social network.

Twitter Blue

Per ora le informazioni reperite su Twitter Blue si basano su dei rumor, non ancora confermati dall’azienda.

