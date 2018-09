È in arrivo il prossimo anno il nuovo picchiatutto della Bandai Namco Entertainment! Ecco i manga da cui sono tratti i personaggi, l’uscita e le piattaforme di gioco di Jump Force.

Per festeggiare i 50 anni di Weekly Shōnen Jump, Spike Chunsoft e Bandai Namco hanno collaborato per dare vita a Jump Force. Il nuovo videogioco picchiatutto includerà un gruppo di personaggi tratti dai manga giapponesi più amati, ed è già uno dei titoli più attesi del prossimo anno.

Jump Force trama

Il mondo reale viene invaso dai personaggi dei manga e per proteggerlo gli eroi di questi mondi fantastici fondano la J-Force per proteggere l’umanità. Le ambientazioni saranno sia reali che tratte dagli anime o dai manga giapponesi. Tra i luoghi della Terra sono confermati Hong Kong e il castello Himeji ad Ōsaka in Giappone. Il punto fondamentale del gioco sarà la Umbras Base, ovvero il luogo di ritrovo degli eroi, a metà tra il mondo dei manga e il nostro.

Lo schema di gioco prevede una serie di scontri di squadra in gruppi di tre contro tre. I personaggi delle varie serie anime e manga dovranno lottare faccia a faccia per assicurarsi la vittoria. Potranno fare uso dei poteri o delle tattiche che li hanno resi indimenticabili tra i fan.

Jump Force uscita

Il videogioco sviluppato da Spike Chunsoft e pubblicato da Bandai Namco Entertainment è in uscita a febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox.

Il gioco sarà accessibile in anteprima in versione beta per un numero limitato di persone. La beta avrà luogo dal 12 al 14 ottobre solo per utenti PS4 e Xbox One. Fondamentale è iscriversi all’EP!C REWARDS CLUB entro il 7 ottobre a mezzanotte sul sito della Bandai.

Ecco gli orari delle sessioni di gioco:

Prima sessione: 12 ottobre – 15:00-17:00

Seconda sessione: 13 ottobre – 6:00-8:00

Terza sessione: 13 ottobre – 19:00-21:00

Quarta sessione: 14 ottobre – 6:00-8:00

Jump Force personaggi

Al momento sono stati confermati 20 personaggi da 7 serie animate o manga.

Da Bleach – Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki e Sōsuke Aizen.

Direttamente da Dragon Ball – Son Goku, Vegeta, Freezer

Da Hunter x Hunter – Gon Freecss, Killua Zoldyck, Kurapika e Hisoka Morow.

In arrivo da Naruto – Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha.

Da One Piece – Monkey D. Rufy, Roronoa Zoro, Barbanera, Sanji e Sabo.

Direttamente da Yu degli spettri – Yusuke Urameshi e Toguro minore.

Da Yu-Gi-Oh! –Yugi Mutō.

Inoltre saranno presenti quattro personaggi originali creati da Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball, esclusivamente per Jump Force: Glover, Navigator, Galena e Kane.

Jump Force trailer

I trailer mostrano le varie rivelazioni dei personaggi che si sono susseguite nel corso dei mesi. Vengono illustrate anche le modalità di gioco e le tattiche dei singoli eroi dei manga.

Jump Force prezzo

Il prezzo del videogioco varia in base alla piattaforma, ma si aggira tra i 70€ e gli 80€.

Esiste anche una Collector’s Edition, al prezzo di 300€, che include una statuetta del trio Naruto, Luffy e Goku. Assieme al gioco verrà incluso un Season Pass con ben 9 personaggi, uno SteelBook e tre art board 28x28cm.

