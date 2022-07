Tutte le nuove emoji in arrivo a settembre 2022: dal cuore rosa alla medusa ecco la lista completa da approvare per iOS e Android

Le nuove emoji in arrivo a settembre 2022

Il consorzio Unicode ha lanciato il suo aggiornamento 15.0 con 31 nuove emoji finaliste, in arrivo a settembre 2022. Ecco quali sono, dall’attesissimo cuore rosa alla medusa.

Entro fine 2022 sono in arrivo tante nuove emoji, che devono prima essere approvate. Rispetto ad altre volte il numero delle faccine è ridotto, ma contiene novità che piaceranno molto agli utenti. Da tempo infatti il semplice cuore rosa è una richiesta che rimbalza online. Tra le altre emoji in arrivo troviamo lo smiley che scuote la testa, la mano tesa a destra e sinistra per dare il cinque virtuale, ma anche per invitare a mantenere la calma.



Le emoji finaliste si mostrano come sempre nel periodo estivo, per poi essere lanciate prima su iOS a settembre e successivamente sugli altri sistemi operativi. I dispositivi mobili Android le riceveranno infatti successivamente, così come i computer con os Windows, Mac e Linux e nelle loro applicazioni.

Oltre alla faccina che scuote la testa e alle due mani che invitano alla calma, cosa troviamo tra le nuove emoji? Ci sono tre nuovi colori per i cuori, ovvero azzurro, grigio e rosa. Per quanto riguarda gli animali ci sono poi l’alce, la cornacchia, l’asino, l’oca e la medusa. Passando al cibo troviamo lo zenzero, il baccello di piselli e per la natura il fiore del giacinto.

L’oggettistica invece include il pettine, il ventaglio, le maracas, il flauto, il simbolo del wi-fi e il Khanda, il simbolo del Sikhismo.

Le nuove emoji

Ma quando arriveranno le nuove emoji dell’aggiornamento 15.0? La selezione definitiva sarà comunicata a settembre dal Consorzio Unicode e quindi questo numero potrebbe ridursi e le emoji subire modifiche durante il percorso. Vedremo quali sopravviveranno alla scrematura e se il loro look sarà diverso.

PC Professionale © riproduzione riservata.