Horizon Zero Dawn, arriva la versione PC del gioco di Guerrilla Games

Sviluppato da Guerrilla Games e commercializzato da Sony Interactive Entertainment nel 2017, Horizon Zero Dawn è uno dei giochi di maggior successo usciti per PlayStation 4. L’action-RPG post-apocalittico con uno scenario open world tutto da esplorare ha venduto oltre 10 milioni di copie, e la già annunciata versione PC dovrebbe presto confermare l’appeal dell’avventura di Aloy in un mondo futuro dominato da enormi creature robotiche.

La conversione PC di Horizon Zero Dawn era stata ufficialmente confermata dal management di Sony alcuni mesi or sono, e ora un nuovo trailer svela alcune delle caratteristiche esclusive del lavoro di porting. Il gioco arriverà su store digitali (Steam, Epic Games) e sarà un titolo a prezzo pieno (€50), offrirà una grafica “rimasterizzata”, supporto ultra-widescreen, frame rate sbloccato, vegetazione più fitta, riflessi migliorati, un benchmark interno, opzioni grafiche avanzate e tutto quanto.

Quella per PC sarà la “Complete Edition” di Horizon Zero Dawn, e includerà quindi anche l’espansione The Frozen Wilds, i contenuti scaricabili, un art book digitale e altro ancora. Tutto questo materiale avrà però un “peso”, visto che il download digitale di HZD richiederà la bellezza di 100 gigabyte di spazio su disco rigido o SSD.

Una nota potenzialmente positiva è la “leggerezza” dell’engine di gioco, con requisiti di sistema non certo proibitivi. I primi test con Death Stranding, altra esclusiva PS4 in arrivo su PC e basata sullo stesso motore grafico, confermano che basterà una GPU GeForce GTX 1060 per far girare l’esperienza al meglio (in FullHD).

Horizon Zero Dawn e Death Stranding sono la testa di ponte della nuova volontà di Sony di supportare con maggior attenzione il gaming su PC. I giocatori sembrano apprezzare e hanno già preordinato in massa il gioco su Steam, mentre Sony spera che una parte dei nuovi fan di Horizon decidano di acquistare anche il nuovo capitolo in arrivo per PS5. Ovviamente assieme alla PS5.

