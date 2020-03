5 Marzo – Giornata Nazionale del Ricondizionato

Giornata Nazionale del Ricondizionato: fino al 10 marzo su TrenDevice otterrete uno sconto di 50 euro e doppio regalo: per voi e per l'ambiente.

TrenDevice è l’azienda italiana leader nell’economia circolare di smartphone e dispositivi elettronici di alta gamma, con una mission ben precisa: estendere il ciclo di vita dei prodotti hi-tech, un processo virtuoso che coniuga risparmio per i consumatori e salvaguardia dell’ambiente, evitando spreco di risorse di materie prime e CO 2 per produrne di nuovi. TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimmettendoli a mercato con garanzia di un anno e offrendo ai consumatori un risparmio medio del 30%. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo.

L’impegno quotidiano dell’azienda è rivolto alla sensibilizzazione su questo importante tema, per questo motivo TrenDevice lancia l’iniziativa della Giornata Nazionale del Ricondizionato per il 5 marzo. Un messaggio importante rivolto a tutte le aziende del nostro Paese attive nell’economia circolare e a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente: insieme si può rendere questo giorno il simbolo di una più piena consapevolezza del grave problema dell’inquinamento e dello sfruttamento delle risorse del nostro pianeta. La strada che oggi è possibile intraprendere insieme è quella segnata da una maggior cooperazione tra le aziende attive nell’economia circolare e un impegno quotidiano più concreto da parte di tutti per migliorare l’ambiente che ci circonda. E per festeggiare questa iniziativa, fino al 10 marzo TrenDevice offre uno sconto di 50 euro e un doppio regalo, uno per voi e l’altro per l’ambiente.

Su TrenDevice con il codice sconto un doppio regalo

Vediamo insieme di cosa si tratta: utilizzando il codice RICONDIZIONATO, per ogni ordine superiore a 200 euro, ottenete lo sconto di 50 euro e in omaggio una piantina, grazie alla quale contribuite al progetto di riforestazione della Patagonia. Un progetto in collaborazione con Piantando, startup innovativa e società benefit che avvia e sostiene iniziative di impatto sociale e ambientale nel mondo impegnate in cinque categorie di intervento: terra, acqua, clima, biodiversità e comunità locali. Collabora con piccole associazioni locali o organizza direttamente i progetti che porta avanti.

Cosa si intende con economia circolare? Quella che definisce la maggior parte dei processi produttivi prende il nome di economia lineare e consiste in uno schema nel quale il prodotto, dopo essere stato utilizzato, arriva al termine della sua vita economica, venendo scartato e trasformandosi in rifiuto. Tramite i comportamenti dei consumatori questo processo può essere ribaltato, grazie anche all’innovazione del mercato e alla collaborazione delle aziende, dando vita a un cerchio nella vita del prodotto, il quale potenzialmente potrà essere riutilizzato all’infinito grazie agli operatori di questo tipo di sistema economico.

Secondo il rapporto ISTAT del 2019 l’Italia si sta impegnando sul fronte ambientale, registrando il minimo storico delle emissioni di CO 2 e un’attenzione verso lo sviluppo sostenibile sempre più elevata, con un’emissione di gas serra in Italia calata dell’1%. Secondo diversi studi, un’economia più circolare potrebbe ridurre le emissioni industriali dell’UE di oltre la metà entro il 2050. Molti esperti del settore infatti credono che la rivoluzione dei business da lineari a circolari e un maggior riciclo dei materiali, rappresenterebbero la chiave per realizzare un’economia industriale maggiormente competitiva e a emissioni zero; alcuni lo considerano addirittura l’unico modo per ridurre le emissioni di gas serra a livello globale.

Giornata Nazionale del Ricondizionato, un contributo concreto per l’ambiente

In Italia, così come nel resto del mondo, qualcosa si sta muovendo, ma non basta. TrenDevice è fra quelle aziende italiane attive nell’economia circolare: a tutti i dispositivi ritirati, anche quelli danneggiati, viene donata nuova vita grazie al processo di ricondizionato effettuato dai loro tecnici specializzati. TrenDevice, con l’iniziativa della Giornata Nazionale del Ricondizionato, si pone come obiettivo proprio quello di informare tutti noi e spingere le aziende italiane a collaborare con un fine comune: quello di rendere il pianeta un posto migliore. Ricordate: fino al 10 marzo avete un motivo in più per acquistare un Ricondizionato su TrenDevice: risparmiate 50 euro e date un contributo concreto all’ambiente.

PCProfessionale © riproduzione riservata.