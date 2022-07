GTA 6: uscita, news, città, prezzo e storia

Cosa sappiamo di GTA 6: news su uscita, storia, città, protagonista donna, prezzo e console di gioco.

GTA 6 uscita

Uno dei giochi più attesi degli ultimi anni è sicuramente GTA 6. Tuttavia sappiamo già quando esce? Per il momento non ci sono informazioni sulla data di uscita. Si parla di un’ipotetica primavera 2024 per il lancio del titolo.

GTA 6 news su storia, città e protagonista

Dopo anni hanno iniziato a trapelare le prime anticipazioni sulla trama di GTA 6. Sappiamo che il nuovo capitolo avrà come protagonista una donna, per la prima volta nella serie, come spiega Bloomerg. Sembra che il personaggio avrà origini latine e fa parte di un duo simile a Bonnie e Clyde specializzato nelle rapine.

La città che farà da sfondo a GTA 6 pare inoltre che sarà Miami. Inoltre si vocifera che si potranno sbloccare ulteriori città, tra cui anche la storica Vice City. Inoltre si potrà contare sull’aggiunta di molti ambienti interni. Pare che Rockstar si approccerà in modo più politicamente corretto nei confronti della trama e dei personaggi presenti nel gioco.

Prezzo

Al momento non sappiamo quale sarà il prezzo di GTA 6, dato che il gioco non è ancora stato nemmeno presentato. Sicuramente però il titolo debutterà sulle piattaforme di ultima generazione come PlayStation 5 e Xbox Series X. Questa informazione sul costo sarà disponibile sono in prossimità dell’annuncio e del lancio del pre-order.

Trailer e video

Non appena Rockstar Games pubblicherà un trailer del gioco in arrivo, lo condivideremo. Per il momento non è ancora disponibile nemmeno un’immagine ufficiale del nuovo titolo.

