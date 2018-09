INSTAGRAM come funziona e come farsi seguire – guida e consigli

Instagram come funziona? Il social di fotografia è diventato il più popolare e il più ricco di funzioni divertenti negli ultimi tempo. Ma ecco come usarlo al meglio e come farsi seguire.

Instagram come funziona? Dal lontano 2010, Instagram si è pian piano fatto largo tra i tanti social network, diventato uno dei più apprezzati al mondo. Oltre a intrattenere e permettere la condivisione dei propri foto e video, ha creato moltissimi posti di lavoro dando vita al mestiere dell’influencer. Sono tanti infatti quegli utenti che chiamano Instagram il proprio lavoro e che, grazie ad aziende esterne, riescono a crearsi un guadagno basato sul seguito e sulla qualità dei contenuti.

Instagram cos’è

Instagram è un social network appartenente a Facebook dedicato alla condivisione di foto e video. Gli utenti iscritti alla community hanno un profilo personale, nel quale possono caricare foto o video, che verranno poi riunite creando un album fotografico scorrevole. Nel corso degli anni Instagram si è arrichito di funzioni grazie a diversi aggiornamenti, fino a renderlo un social particolarmente popolare.

Per registrarsi a Instagram basta avere un dispositivo Android, iOS o Windows Phone e cercare l’app nei rispettivi Google Play, Apple Store e Microsoft Store. Una volta scaricata sarà necessario iscriversi e creare un proprio account. Per fare questo è possibile dare vita a un account registrando la propria email o collegandosi al profilo Facebook.

Instagram come funziona

Dopo aver scelto un nome utente e aver cercato i propri amici o le celebrità più amate, è arrivato il momento di scoprire le funzioni di Instagram.

Il profilo utente può essere privato o pubblico, in base alla privacy che si decide di adottare. Se preferite che l’account sia visualizzato solo da persone che conoscete e non da occhi indiscreti, l’opzione privata è quello che fa per voi. Il profilo pubblico è il più gettonato, in quanto permette una visibilità maggiore. Tra le opzioni esiste anche quella del profilo aziendale, utilizzato da aziende che promuovono i propri prodotti o da personalità rinomate che fanno di Instagram un guadagno.

È fondamentale sapere che il social offre la possibilità di modificare le proprie foto con una gamma di filtri e parametri per il ritocco digitale come contrasto, luminosità, nitidezza, sfumatura e tanti altri. Nonostante questo spesso si ricorre alla modifica con app esterne con maggiori funzionalità e una gamma di filtri più vasta e particolare.

Instagram come funziona follower e hashtag

Le nozioni base per scoprire il mondo di Instagram sono essenzialmente due: follower e hashtag. Essendo un social network basato sulla condivisione, è necessario infatti crearsi un seguito, ma anche fare parte del seguito altrui. Infatti esistono i follower, ovvero le persone che scelgono di seguire il vostro profilo, e i following, ovvero coloro che voi scegliete di seguire. I post di questi ultimi vi compariranno nella home di Instagram in ordine più o meno cronologico e in formato scorrevole. Potrete interagire con essi attraverso un like, cliccando due volte sulla foto o selezionando l’icona del cuore, o con un commento, selezionando l’icona del fumetto.

Gli hashtag sono delle parole chiave precedute dal cancelletto (#) che diventano un collegamento impertestuale. Se infatti nella didascalia della foto inserirete alcuni hashtag, chiunque ne cliccherà uno sarà reindirizzato a una pagina che raccoglie tutte le foto della community di Instagram che hanno quello stesso hashtag. Questo strumento è molto utile per chi ha il profilo pubblico e vuole crearsi un seguito di persone con gli stessi interessi. Se quindi si posta una foto di una torta appena fatta si potranno usare gli hashtag #torta, #pasticceria, o anche in inglese #bakery, #cake o #diy. In questo caso la vostra foto comparirà insieme a tutte le altre foto che riportano lo stesso elemento di indicizzazione.

Ha la stessa funzione la registrazione del luogo in cui la foto è stata scattata. Grazie all’opzione “Aggiungi luogo” e attivando la posizione del dispositivo, sarà infatti possibile collegare la propria foto al luogo in cui è stata scattata. Oltre a far sapere ai vostri follower dov’è quel bel ristorante in cui avete mangiato una pizza strepitosa, la vostra foto comparirà anche insieme a tutte le altre scattate nello stesso ristorante. Per accedere a questa sezione basta cercare il ristorante nella sezione Esplora, marchiata dalla lente di ingrandimento oppure cliccando sul luogo inserito nella foto.

Instagram come funziona Esplora

Nella sezione Esplora è possibile cercare persone, hashtag e luoghi selezionando la barra di ricerca. Instagram vi propone anche una gamma di post simili alle vostre preferenze dimostrate nel corso della vostra permanenza sul social. Infatti propone, nella stessa pagina, una serie di foto e video postate da persone che non seguite ma che potrebbero interessarvi.

Instagram come funziona tag

Avete fatto una foto che vi piace tanto con quel vostro amico e la volete postare su Instagram? Vi piacerebbe però far sapere a tutti chi è il vostro amico e guarda caso anche lui ha un profilo su Instagram? Il problema si risolve con l’utilizzo dei tag proprio come Facebook e Twitter. Digitando la chiocciola (@) e il nome utente o il nickname dell’amico sarà possibile taggarlo nella foto, ma anche nei commenti o nelle storie.

Instagram come funziona Storie

Una delle funzionalità più nuove, ma che riscuote molto successo è quella delle Storie. Al suo interno racchiude una serie infinita di mini funzioni create per intrattenere al meglio gli utenti. Scopriamole insieme.

Prima di tutto le Storie sono delle foto o dei video di durata ridotta che vengono caricate su Instagram per solo 24 ore, per poi venire archiviate e restare visibili solo a chi le ha postate. Le Stories servono a raccontare brevemente cosa si sta facendo in quel momento, senza impegnarsi nella creazione di un post per il vostro account. Possono essere incluse foto o video già scattate in precedenza, o farne di nuovi direttamente da Instagram.

I tre principali effetti sono Boomerang, Rewind e Superzoom, oltre alla funzione per creare dei video live di durata indefinita. Il primo crea dei mini video che, proprio come un boomerang, si ripetono in modo divertente; il secondo realizza un video completamente al contrario; il terzo, attraverso una gamma di filtri dedicati, crea un divertente effetto di zoom drammatico ai vostri video.

Alle Storie si possono aggiungere gif e tanti diversi adesivi. Con questo ultimo strumento è possibile includere il luogo, il tag o l’hashtag che si vuole, il meteo attuale o l’orario. Esistono anche adesivi interattivi come i sondaggi, le domande, l’indice di gradimento e la musica che si sta ascoltando in quel momento.

Una volta caricata la foto sarà possibile al creatore vedere chi l’ha visualizzata e anche chi l’ha screenshottata, ovvero ha salvato un frame di un video o la foto che avete caricato.

Esistono anche gli Highlight, ovvero quelle storie che proprio vi piacciono e volete inserire nel vostro profilo in modo permanente e non limitato alle 24 ore. Infatti è possibile inserire nel profilo, dividendo in categorie con un titolo, tutte le Storie che raccontano al meglio chi siamo e cosa facciamo. Se siete appassionati di viaggio, potrete creare un album con tutte le Storie di quel viaggio a Berlino, poi di quel viaggio in Turchia e di quella gita a San Marino.

Instagram come funziona Direct

Un’altra opzione è quella dei Direct, ovvero i messaggi privati ai quali si può accedere attraverso l’icona dell’aeroplanino di carta. In parole povere si tratta della chat di Instagram, alla quale si può avere accesso dalla Home cliccando in alto a destra. Inoltre è possibile condividere le foto altrui, selezionando sempre l’aeroplanino, con chiunque e mandare foto in privato.

Un’ultima funzione è quella della recentissima IGTV, la tv di Instagram, spiegata nel dettagli nel nostro articolo dedicato.

Instagram come funziona come farsi seguire

La prima regola per crearsi un seguito è quello di essere sé stessi e creare contenuti interessanti e di qualità. Senza questo in mente non è possibile pensare di dare vita a una realtà che possa piacere ad altri.

Il vostro profilo è come il vostro biglietto da visita. Rendete la descrizione principale divertente e chiara, in modo che sia immediato capire chi siete. Se avete un blog o un sito web potete inserire il link, invitando con un call to action a cliccarci sopra.

Scattare quindi foto belle e arricchirle con una descrizione divertente è d’obbligo. Per rendere più interessante lo scatto, raccontate aneddoti divertenti e inserite quale emoji per acchiappare l’occhio.

Utilizzate sempre la registrazione del luogo, per portare la vostra foto anche nella branchia di community che, anche in un futuro, cercherà proprio quel posto. Insieme a tutto questo dovrete usare anche gli hashtag, ma state attenti al massimo consentito di 30! Taggate sempre i vostri amici che sono nella foto, se siete a un concerto taggate l’artista, se vestite qualcosa di particolare taggate lo stilista o il brand.

Seguite tante persone, ma non troppe e state attenti agli account falsi. Cercate di creare una community che rispecchi i vostri interessi e che possa rivedersi nei vostri scatti.

Se qualcuno commenta la vostra foto rispondete subito. Infatti l’algoritmo di Instagram tende a premiare gli account che interagiscono con i propri seguaci. Ma anche voi non dovete risparmiarvi con i mi piace e i commenti alle foto altrui. Solo così persone che non vi seguono potranno sapere chi siete e interessarsi al vostro profilo.

Siete quindi pronti a iniziare il vostro viaggio su Instagram grazie alla nostra guida e i nostri consigli. Se diventerete un ricco influencer mondiale non dimenticate di citare PcProfessionale!

Potrebbero interessarti anche:

PCProfessionale © riproduzione riservata.