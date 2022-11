Su WhatsApp sia per IOS che per Android arriva una nuova funzione che permette agli utenti di fare i sondaggi. Ecco come

Su WhatsApp sbarcano i sondaggi! La piattaforma sorprende ancora i propri utenti con una funzione che, probabilmente, si richiedeva da tempo. Sull’app di messaggistica è arrivata la possibilità di fare i sondaggi, sia sulle chat private che in quelle di gruppo. Ora probabilmente vi starete domandando come fare. In questo articolo, in pochi semplici passaggi ve lo spiegheremo.

PASSAGGIO 1 – Aprite la vostra applicazione di WhatsApp e una chat a caso. Successivamente cliccate non sulla barra per la composizione del vostro messaggio, ma sul segno +. Il classico pulsantino che vi permette di aprire la fotocamera o la vostra libreria multimediale di foto e video. Nel medesimo trovate ancora la possibilità di condividere un documento, una posizione o un contatto. Insomma tutte attività che facciamo quotidianamente durante la condivisione dei diversi file che vogliamo condividere con gli altri utenti.

PASSAGGIO 2 – Adesso con il nuovo aggiornamento, però, come ultima opzione nella vostra app di WhatsApp noterete la presenza della dicitura “Sondaggio”. Dunque cliccateci su e proseguite al passaggio successivo.

Creazione sondaggi su WhatsApp – Parte 1 e Parte 2

PASSAGGIO 3 – A seguire sulla schermata di WhatsApp vi ritroverete davanti a una nuova grafica, come mostrato dallo screen, intitolata “Crea sondaggio”. L’attività vi permetterà di fare la vostra domanda e aggiungere le varie opzioni che preferite, come una qualsiasi comune statistica.

PASSAGGIO 4 – Una volta fatto questo, dovrete pigiare sul tasto Invia per confermare il tutto e condividere la vostra indagine con il singolo utente se si parla di chat singola o più utenti se si parla di gruppi WhatsApp.

Come creare sondaggi su WhatsApp – Parte 3

Ricordiamo infine che l’opzione per creare sondaggi su WhatsApp è presente sia su IOS che su Android. Nel caso in cui non è ancora disponibile sui vostri dispositivi, vi basterà semplicemente aggiornare l’app in questione!

