LEGO Harry Potter Collection sbarca su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch! Ecco trailer uscita prezzo del remake che include gli anni I-VII.

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group hanno deciso di dare nuova vita ai titoli LEGO Harry Potter Collection con un pacchetto rimasterizzato dei titoli LEGO Harry Potter™: Years 1-4 e LEGO Harry Potter™: Years 5-7. Sarà possibile la magia della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts creata dall’autrice J.K. Rowling anche su piattaforme più recenti.

LEGO Harry Potter Collection trama

Il gioco segue la trama degli otto film della saga cinematografica di Harry Potter. L’aspetto divertente e con un tocco di humor dei titoli LEGO si unisce al magico mondo del mago più amato di sempre in un’avventura coinvolgente. Aspetti come la grafica e gli effetti speciali sono stati migliorati, in quanto i videogiochi sono stati rimasterizzati per le nuove console di gioco.

La LEGO Harry Potter collection include due titoli:

LEGO Harry Potter: Years 1-4 , ispirato ai primi quattro anni di scuola di Harry Potter e quindi Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e Harry Potter e il calice di fuoco.

, ispirato ai primi quattro anni di scuola di Harry Potter e quindi Harry Potter e la pietra filosofale, Harry Potter e la camera dei segreti, Harry Potter e il prigioniero di Azkaban e Harry Potter e il calice di fuoco. LEGO Harry Potter: Years 5-7, si ispira invece agli ultimi tre anni di Harry Potter ad Hogwarts, e quindi ai quattro film finali della saga Harry Potter e l’Ordine della Fenice, Harry Potter e il principe mezzosangue e Harry Potter e i Doni della Morte parti 1 e 2.

La collezione include anche due pacchetti DLC già visti in passato. Per quanto riguarda il pacchetto personaggi sono inclusi Godric Grifondoro, Harry (Ballo del Ceppo), Tosca Tassorosso, Gilderoy Allock (Camicia di Forza), Luna (Testa di Leone), Pix il Poltergeist, Hermione (Abito Rosa), Ron Weasley (Ghoul), Priscilla Corvonero e Salazar Serpeverde. Nel pacchetto incantesimi sono presenti Cantis, Densaugeo, Melofors, Tentaclifors e la fattura Paperante.

LEGO Harry Potter Collection trailer

LEGO Harry Potter Collection uscita

La collection che include i due titoli che racchiudono tutti i sette anni di Harry Potter uscirà il 2 novembre 2018, mese ricco di uscite. Il gioco è già disponibile alla prenotazione su tutti i negozi online di videogiochi.

LEGO Harry Potter Collection prezzo e piattaforme

Il remaster dei giochi LEGO Harry Potter uscirà per PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One. Il prezzo si aggira sui 22,80 euro, che per sette giochi in uno è un ottimo affare.

