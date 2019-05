Cos’è Pokémon Sleep, l’applicazione che rende divertente anche il sonno

È in arrivo una nuova app per smartphone chiamata Pokémon Sleep: ecco tutte le novità su uscita e come funziona il titolo appena annunciato

Durante la Pokémon 2019 Press Conference, sono stati annunciati diversi videogiochi sviluppati da The Pokémon Company. Tra questi anche l’app per mobile nata per rendere divertente anche il momento del sonno: Pokémon Sleep. Insieme a questo titolo arriveranno anche un nuovo gioco su Detective Pikachu, il gioco per smartphone Pokémon Masters e il servizio cloud Pokémon Home. Mentre il 5 giugno 2019 avrà luogo un Nintendo Direct dedicato ai nuovi titoli per Switch in uscita nel corso dell’anno: Pokémon Spada e Pokémon Scudo.

Il gioco è stato introdotto chiedendo ai fan come si sentirebbero se esistesse un modo di allenare i propri Pokémon anche durante la notte, mentre si dorme. Così come nel 2016 l’azienda aveva reso divertente anche camminare in giro per strada grazie a Pokémon GO, nel 2020 toccherà ai letti di tutto il mondo.

Infatti The Pokémon Company ha annunciato che è in sviluppo questa app che tiene traccia delle ore di sonno di un utente, trasformandolo in un momento di gameplay mai visto prima d’ora. A detta loro, hanno utilizzato i più esperti in questo campo per dare vita a un prodotto perfetto: un team di Snorlax.

Come funziona Pokémon Sleep?

Gli sviluppatori hanno promesso che questa nuova applicazione migliorerà il modo di dormire degli utenti, in particolare quello dei pi giovani.

Come già successo nel 2016 con l’arrivo del Pokémon GO Plus, anche Pokémon Sleep potrà essere utilizzato insieme a uno strumento in grado di tenere conto delle ore di sonno: il Pokémon GO Plus+. Ecco alcune delle sue funzioni:

inviare tutte le informazioni al proprio smartphone grazie alla comunicazione Bluetooth;

essere utilizzato come Pokémon GO Plus durante il giorno;

contare le ore di sonno notturne se posizionato vicino al cuscino.

Inoltre Niantic ha inoltre dichiarato che i giocatori di Pokémon GO troveranno diversi Snorlax dormienti da catturare per un breve periodo di tempo.

Quando esce Pokémon Sleep? Data di uscita

Secondo l’annuncio dell’azienda di Pokémon, il gioco dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2020. Infatti non si sa ancora con certezza quando esce, in quanto nessuna data di uscita precisa è stata rivelata.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl — Pokémon (@Pokemon) May 29, 2019

Potrebbero interessarti anche:

PCProfessionale © riproduzione riservata.