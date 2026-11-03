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FRITZ!Box 5630 Edition International sbarca in Italia

Redazione | 3 Novembre 2026

Lifestyle.

Si tratta del nuovo modello entry-level di FRITZ! per il collegamento diretto alla fibra ottica tramite AON/GPON. Collegamento diretto alla […]

Si tratta del nuovo modello entry-level di FRITZ! per il collegamento diretto alla fibra ottica tramite AON/GPON.

Collegamento diretto alla fibra e opzioni WAN

Il FRITZ!Box 5630 consente di collegarsi direttamente alla fibra ottica tramite AON e GPON in pochi semplici passaggi: basta collegare il dispositivo e completare la configurazione tramite app o dall’interfaccia utente del FRITZ!Box. Non è necessario installare un modulo SFP e, grazie alla porta WAN da 2,5 Gbit/s, è possibile collegare il FRITZ!Box anche a un modem già presente oppure a un ONT esterno. In alternativa, la porta WAN da 2,5 Gbit/s può essere configurata come un’ulteriore porta LAN.

Sempre online grazie a FRITZ! Failsafe

Il FRITZ!Box 5630 aiuta a mantenere attiva la connessione Internet anche in caso di problemi sulla linea principale. Se la connessione diventa instabile o si verifica un guasto alla linea in fibra ottica, FRITZ! Failsafe attiva automaticamente una connessione di backup utilizzando un secondo FRITZ!Box collegato alla porta WAN/LAN oppure una chiavetta USB (dongle). La funzione è disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20 ed è pensata per chi ha bisogno di una connessione Internet affidabile, a casa, in negozio o in ufficio.

Wi-Fi Mesh: il sistema intelligente per la rete locale

Per accedere facilmente a video, musica e foto in tutta la casa, il FRITZ!Box 5630 supporta la tecnologia Wi-Fi Mesh, che permette di estendere la rete e garantire una connessione stabile in ogni ambiente. FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e altri FRITZ!Box presenti nella rete locale acquisiscono automaticamente le impostazioni del FRITZ!Box principale per la connessione Internet. In questo modo, tutti i dispositivi possono collegarsi alla rete in modo ottimale, senza interventi manuali e con la massima affidabilità.

Smart Home, telefonia e funzioni multimediali

Il FRITZ!Box 5630 è molto più di un semplice router: può diventare il punto centrale per la gestione di luce, energia e riscaldamento in casa. Permette infatti di integrare facilmente diversi dispositivi Smart Home, come prese intelligenti e termovalvole FRITZ!, ma anche prodotti di altri marchi. Il centralino telefonico integrato supporta un telefono analogico e fino a 6 cordless DECT. A completare le funzionalità del dispositivo c’è anche un server multimediale per archiviare e riprodurre film, musica e foto sulla rete domestica.

Caratteristiche tecniche del FRITZ!Box 5630 Edition International

Fibra ottica/rete

  • Router Wi-Fi per connessioni AON e GPON (SC/APC)
  • Possibilità di collegamento a modem per fibra ottica (ONT esterno)
  • Funzionamento come router anche con USB (dongle)
  • 1 porta WAN/LAN a 2,5 Gbit/s, 3 porte LAN gigabit, 1 porta USB 3.0
  • Ideale per Internet, streaming e gaming
  • MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al FRITZ!Box da remoto
  • Firewall Stateful Packet Inspection con abilitazione porte per una navigazione sicura
  • Gestione accessi (parental control) completa
  • Piena compatibilità con IPv6 per Internet, rete locale e telefonia
  • Accesso remoto sicuro da Internet con VPN (IPSec e WireGuard)
  • Configurazione facile via interfaccia browser da PC, smartphone o tablet
  • Assistente di sicurezza con tool diagnostico e aggiornamento automatico

Rete Wi-Fi

  • Wi-Fi 7 fino a 2.880 Mbit/s (5 GHz) e 688 Mbit/s (2,4 GHz)
  • Wi-Fi Mesh per riunire più prodotti FRITZ! in un unico sistema intelligente e ampliare la rete locale
  • Compatibilità con gli standard wireless IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be
  • Crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2
  • WPS (Wi-Fi Protected Setup)
  • Wi-Fi attivabile e disattivabile tramite tasto e telefoni
  • Accesso ospite Wi-Fi

Telefonia

  • Centralino per connessioni basate su IP
  • Base DECT integrata per 6 cordless DECT
  • Porta FXS per un telefono analogico, segreteria telefonica o fax
  • 5 segreterie telefoniche integrate personalizzabili con voice to mail
  • Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple)
  • Funzione fax con inoltro via e-mail (fax to mail)
  • Elenco chiamate, blocco numeri, selezione rapida, funzione di selezione interna
  • Telefonia via Internet (VoIP) con FRITZ!App Fon per iOS e Android

Smart Home e multimedia

  • Funzioni Smart Home per corrente, luce, riscaldamento e altro (DECT ULE)
  • 1 porta USB per stampante e memoria nella rete (USB 3.0)
  • FRITZ!NAS: una memoria condivisa per tutti i dati nella rete locale
  • Condivisione semplice e sicura di file con amici e parenti
  • Server multimediale per condividere musica, foto e film nella rete locale

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