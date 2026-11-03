FRITZ!Box 5630 Edition International sbarca in Italia

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Redazione | 3 Novembre 2026

Lifestyle.

Si tratta del nuovo modello entry-level di FRITZ! per il collegamento diretto alla fibra ottica tramite AON/GPON.

Collegamento diretto alla fibra e opzioni WAN

Il FRITZ!Box 5630 consente di collegarsi direttamente alla fibra ottica tramite AON e GPON in pochi semplici passaggi: basta collegare il dispositivo e completare la configurazione tramite app o dall’interfaccia utente del FRITZ!Box. Non è necessario installare un modulo SFP e, grazie alla porta WAN da 2,5 Gbit/s, è possibile collegare il FRITZ!Box anche a un modem già presente oppure a un ONT esterno. In alternativa, la porta WAN da 2,5 Gbit/s può essere configurata come un’ulteriore porta LAN.

Sempre online grazie a FRITZ! Failsafe

Il FRITZ!Box 5630 aiuta a mantenere attiva la connessione Internet anche in caso di problemi sulla linea principale. Se la connessione diventa instabile o si verifica un guasto alla linea in fibra ottica, FRITZ! Failsafe attiva automaticamente una connessione di backup utilizzando un secondo FRITZ!Box collegato alla porta WAN/LAN oppure una chiavetta USB (dongle). La funzione è disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20 ed è pensata per chi ha bisogno di una connessione Internet affidabile, a casa, in negozio o in ufficio.

Wi-Fi Mesh: il sistema intelligente per la rete locale

Per accedere facilmente a video, musica e foto in tutta la casa, il FRITZ!Box 5630 supporta la tecnologia Wi-Fi Mesh, che permette di estendere la rete e garantire una connessione stabile in ogni ambiente. FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e altri FRITZ!Box presenti nella rete locale acquisiscono automaticamente le impostazioni del FRITZ!Box principale per la connessione Internet. In questo modo, tutti i dispositivi possono collegarsi alla rete in modo ottimale, senza interventi manuali e con la massima affidabilità.

Smart Home, telefonia e funzioni multimediali

Il FRITZ!Box 5630 è molto più di un semplice router: può diventare il punto centrale per la gestione di luce, energia e riscaldamento in casa. Permette infatti di integrare facilmente diversi dispositivi Smart Home, come prese intelligenti e termovalvole FRITZ!, ma anche prodotti di altri marchi. Il centralino telefonico integrato supporta un telefono analogico e fino a 6 cordless DECT. A completare le funzionalità del dispositivo c’è anche un server multimediale per archiviare e riprodurre film, musica e foto sulla rete domestica.

Caratteristiche tecniche del FRITZ!Box 5630 Edition International

Fibra ottica/rete

Router Wi-Fi per connessioni AON e GPON (SC/APC)

Possibilità di collegamento a modem per fibra ottica (ONT esterno)

Funzionamento come router anche con USB (dongle)

1 porta WAN/LAN a 2,5 Gbit/s, 3 porte LAN gigabit, 1 porta USB 3.0

Ideale per Internet, streaming e gaming

MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al FRITZ!Box da remoto

Firewall Stateful Packet Inspection con abilitazione porte per una navigazione sicura

Gestione accessi (parental control) completa

Piena compatibilità con IPv6 per Internet, rete locale e telefonia

Accesso remoto sicuro da Internet con VPN (IPSec e WireGuard)

Configurazione facile via interfaccia browser da PC, smartphone o tablet

Assistente di sicurezza con tool diagnostico e aggiornamento automatico

Rete Wi-Fi

Wi-Fi 7 fino a 2.880 Mbit/s (5 GHz) e 688 Mbit/s (2,4 GHz)

Wi-Fi Mesh per riunire più prodotti FRITZ! in un unico sistema intelligente e ampliare la rete locale

Compatibilità con gli standard wireless IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be

Crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi attivabile e disattivabile tramite tasto e telefoni

Accesso ospite Wi-Fi

Telefonia

Centralino per connessioni basate su IP

Base DECT integrata per 6 cordless DECT

Porta FXS per un telefono analogico, segreteria telefonica o fax

5 segreterie telefoniche integrate personalizzabili con voice to mail

Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple)

Funzione fax con inoltro via e-mail (fax to mail)

Elenco chiamate, blocco numeri, selezione rapida, funzione di selezione interna

Telefonia via Internet (VoIP) con FRITZ!App Fon per iOS e Android

Smart Home e multimedia