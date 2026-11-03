FRITZ!Box 5630 Edition International sbarca in Italia

Si tratta del nuovo modello entry-level di FRITZ! per il collegamento diretto alla fibra ottica tramite AON/GPON.
Collegamento diretto alla fibra e opzioni WAN
Il FRITZ!Box 5630 consente di collegarsi direttamente alla fibra ottica tramite AON e GPON in pochi semplici passaggi: basta collegare il dispositivo e completare la configurazione tramite app o dall’interfaccia utente del FRITZ!Box. Non è necessario installare un modulo SFP e, grazie alla porta WAN da 2,5 Gbit/s, è possibile collegare il FRITZ!Box anche a un modem già presente oppure a un ONT esterno. In alternativa, la porta WAN da 2,5 Gbit/s può essere configurata come un’ulteriore porta LAN.
Sempre online grazie a FRITZ! Failsafe
Il FRITZ!Box 5630 aiuta a mantenere attiva la connessione Internet anche in caso di problemi sulla linea principale. Se la connessione diventa instabile o si verifica un guasto alla linea in fibra ottica, FRITZ! Failsafe attiva automaticamente una connessione di backup utilizzando un secondo FRITZ!Box collegato alla porta WAN/LAN oppure una chiavetta USB (dongle). La funzione è disponibile a partire da FRITZ!OS 8.20 ed è pensata per chi ha bisogno di una connessione Internet affidabile, a casa, in negozio o in ufficio.
Wi-Fi Mesh: il sistema intelligente per la rete locale
Per accedere facilmente a video, musica e foto in tutta la casa, il FRITZ!Box 5630 supporta la tecnologia Wi-Fi Mesh, che permette di estendere la rete e garantire una connessione stabile in ogni ambiente. FRITZ!Repeater, FRITZ!Powerline e altri FRITZ!Box presenti nella rete locale acquisiscono automaticamente le impostazioni del FRITZ!Box principale per la connessione Internet. In questo modo, tutti i dispositivi possono collegarsi alla rete in modo ottimale, senza interventi manuali e con la massima affidabilità.
Smart Home, telefonia e funzioni multimediali
Il FRITZ!Box 5630 è molto più di un semplice router: può diventare il punto centrale per la gestione di luce, energia e riscaldamento in casa. Permette infatti di integrare facilmente diversi dispositivi Smart Home, come prese intelligenti e termovalvole FRITZ!, ma anche prodotti di altri marchi. Il centralino telefonico integrato supporta un telefono analogico e fino a 6 cordless DECT. A completare le funzionalità del dispositivo c’è anche un server multimediale per archiviare e riprodurre film, musica e foto sulla rete domestica.
Caratteristiche tecniche del FRITZ!Box 5630 Edition International
Fibra ottica/rete
- Router Wi-Fi per connessioni AON e GPON (SC/APC)
- Possibilità di collegamento a modem per fibra ottica (ONT esterno)
- Funzionamento come router anche con USB (dongle)
- 1 porta WAN/LAN a 2,5 Gbit/s, 3 porte LAN gigabit, 1 porta USB 3.0
- Ideale per Internet, streaming e gaming
- MyFRITZ! per accedere in modo sicuro al FRITZ!Box da remoto
- Firewall Stateful Packet Inspection con abilitazione porte per una navigazione sicura
- Gestione accessi (parental control) completa
- Piena compatibilità con IPv6 per Internet, rete locale e telefonia
- Accesso remoto sicuro da Internet con VPN (IPSec e WireGuard)
- Configurazione facile via interfaccia browser da PC, smartphone o tablet
- Assistente di sicurezza con tool diagnostico e aggiornamento automatico
Rete Wi-Fi
- Wi-Fi 7 fino a 2.880 Mbit/s (5 GHz) e 688 Mbit/s (2,4 GHz)
- Wi-Fi Mesh per riunire più prodotti FRITZ! in un unico sistema intelligente e ampliare la rete locale
- Compatibilità con gli standard wireless IEEE 802.11a/g/n/ac/ax/be
- Crittografia Wi-Fi con WPA3/WPA2
- WPS (Wi-Fi Protected Setup)
- Wi-Fi attivabile e disattivabile tramite tasto e telefoni
- Accesso ospite Wi-Fi
Telefonia
- Centralino per connessioni basate su IP
- Base DECT integrata per 6 cordless DECT
- Porta FXS per un telefono analogico, segreteria telefonica o fax
- 5 segreterie telefoniche integrate personalizzabili con voice to mail
- Gestione locale o online dei contatti della rubrica (Google, Apple)
- Funzione fax con inoltro via e-mail (fax to mail)
- Elenco chiamate, blocco numeri, selezione rapida, funzione di selezione interna
- Telefonia via Internet (VoIP) con FRITZ!App Fon per iOS e Android
Smart Home e multimedia
- Funzioni Smart Home per corrente, luce, riscaldamento e altro (DECT ULE)
- 1 porta USB per stampante e memoria nella rete (USB 3.0)
- FRITZ!NAS: una memoria condivisa per tutti i dati nella rete locale
- Condivisione semplice e sicura di file con amici e parenti
- Server multimediale per condividere musica, foto e film nella rete locale