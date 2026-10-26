Google e refurbed, operazione salvataggio PC Windows 10

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Redazione | 26 Ottobre 2026

Windows 10

Novità importanti emerse durante un recente evento, in quel di Milano, con protagonisti Google e refurbed.

Salvi fino all’ottobre 2027

Microsoft ha annunciato tempo fa che il supporto ufficiale per Windows 10 si sarebbe concluso nel 2025; tuttavia, ha offerto aggiornamenti di sicurezza estesi che scadranno il 12 ottobre 2027. Dopo tale data, i dispositivi interessati perderanno definitivamente gli aggiornamenti di sicurezza, indipendentemente dal fatto che l’hardware funzioni ancora perfettamente. Fraunhofer Austria ha recentemente calcolato la portata del problema risultante: 41 milioni di dispositivi in tutta l’UE sono colpiti da questa obsolescenza, inclusi 5,47 milioni solo in Italia. Una nuova partnership tra Google e refurbed offre ai consumatori un modo per continuare a utilizzare in sicurezza i dispositivi che non soddisfano i requisiti hardware per Windows 11 oltre la data limite. Secondo Fraunhofer Austria, estendere la vita utile di questi dispositivi di un solo anno solo in Italia eviterebbe circa 156 tonnellate metriche di rifiuti elettronici e potrebbe risparmiare circa 43.000 tonnellate metriche di CO₂.

Per trasformare questo potenziale in realtà, Google e refurbed si sono alleati, supportati dall’analisi di Fraunhofer Austria, per offrire una soluzione agli utenti con dispositivi che non possono aggiornarsi a Windows 11. refurbed: “In un’era di cambiamenti climatici e di crescente aumento dei rifiuti elettronici, sostituire milioni di laptop perfettamente funzionanti è un problema che non dovrebbe esistere. L’obsolescenza precoce è incompatibile con gli sforzi volti a frenare la crescita sempre più rapida dei flussi di RAEE.”

“Dichiarare obsoleti da un giorno all’altro 41 milioni di dispositivi perfettamente funzionanti solo perché termina il supporto del sistema operativo evidenzia un difetto fondamentale nel consumo tecnologico moderno. Limita gli utenti per quanto riguarda il tempo in cui possono conservare il proprio hardware”, afferma Kilian Kaminski, co-fondatore di refurbed. “Sebbene non possiamo modificare da soli i cicli di vita del software, siamo entusiasti di collaborare con Google per offrire una soluzione pratica e dare agli utenti una possibilità di scelta. Consentendo alle persone di modernizzare i loro PC Windows e computer Mac esistenti, diamo a questi dispositivi una seconda vita sicura, fornendo a tutti gli effetti un trattamento anti-invecchiamento che ne estende la durata utile e previene i rifiuti elettronici prematuri”, aggiunge Kaminski.

Google e refurbed collaborano

“Milioni di laptop si stanno avvicinando alla fine del supporto del loro sistema operativo, anche se l’hardware funziona ancora”, afferma Alexander Kuscher, Senior Director of Laptops & Tablets di Google. “Con ChromeOS Flex e questa collaborazione con refurbed — sostenuta dalla ricerca di Fraunhofer — stiamo offrendo alle persone un modo più sostenibile per riprendere il controllo ed estendere la vita dei loro dispositivi compatibili, aiutandole a risparmiare denaro e riducendo al contempo i rifiuti elettronici inutili.” Sulla base dei vantaggi in termini di risparmio sui costi derivanti dall’estensione del ciclo di vita dell’hardware, Ted Briggs, Lead for Sustainability Strategy di Google, ha aggiunto: “La nostra strategia di sostenibilità si basa sulla comprensione degli impatti reali dei nostri prodotti. Condividiamo e apprezziamo il profondo impegno di refurbed nell’estendere il ciclo di vita dei prodotti.”

Come funziona?

ChromeOS Flex è un sistema operativo veloce e cloud-first di Google progettato per funzionare senza problemi su PC e Mac esistenti, con requisiti hardware molto più leggeri rispetto ai tradizionali sistemi desktop, offrendo al contempo aggiornamenti di sicurezza automatici e integrati. Progettato per eccellere con le applicazioni web, ChromeOS Flex consente a chiunque navighi principalmente sul web, guardi contenuti in streaming o lavori in suite cloud come Google Workspace e Microsoft 365 di estendere in sicurezza la vita del proprio laptop esistente ben oltre ottobre 2027. Sebbene gli utenti che si affidano ad applicazioni desktop specializzate ed esclusivamente per Windows possano ancora aver bisogno di una configurazione PC tradizionale, ChromeOS Flex offre una seconda vita sicura e affidabile per i computer di tutti i giorni, rendendolo la scelta ideale per studenti, famiglie che si tramandano i dispositivi, lavoratori da remoto e chiunque desideri ottenere più anni di utilizzo dall’hardware che possiede già.

Il sistema operativo leggero può essere scaricato gratuitamente o ordinato, a partire dal mese di novembre, come chiavetta USB tramite refurbed.it per una spesa di spedizione di 3 euro. La versione di prova può essere testata in tutta sicurezza semplicemente collegando la chiavetta USB. Chiunque sia soddisfatto può fare il backup dei propri dati e poi completare l’installazione completa, che fornisce aggiornamenti regolari di sicurezza anche dopo il 12 ottobre 2027. Chi desidera verificare se il proprio dispositivo è idoneo al passaggio a ChromeOS Flex può farlo qui.

Studio Fraunhofer: Notevoli benefici ambientali sbloccati — 320.000 tonnellate metriche in meno di CO₂ ed evitate 1.172 tonnellate metriche di rifiuti elettronici

Dei circa 74 milioni di dispositivi Windows 10 attualmente in uso nell’UE27 (al 1° gennaio 2026), si stima che 41 milioni potrebbero continuare a eseguire Windows 10 oltre ottobre 2026. Per questi dispositivi, l’orologio sta scorrendo: tra un anno, il 12 ottobre 2027, gli aggiornamenti di sicurezza estesi per Windows 10 termineranno.

“In Italia, stiamo parlando di 5,47M di dispositivi funzionanti che non soddisfano i requisiti per un aggiornamento a Windows 11 e che non potranno più essere utilizzati in sicurezza una volta terminato il supporto Windows il 12 ottobre 2027,” afferma l’autore dello studio Paul Rudorf di Fraunhofer Austria. Egli stima il potenziale di risparmio totale in tutta l’UE a 1.172 tonnellate di rifiuti elettronici, se la durata di vita dei dispositivi venisse estesa di un solo anno. “Tutte le nostre ricerche condotte finora dimostrano che estendere la vita utile di un dispositivo ha un impatto significativo sui risultati ambientali. Sostituire prematuramente dispositivi tecnicamente funzionanti, semplicemente perché il supporto sta per finire, va contro gli obiettivi di conservazione delle risorse e dell’economia circolare, e crea impatti ambientali evitabili come emissioni di gas serra e rifiuti elettronici,” afferma Rudorf riguardo all’impatto.