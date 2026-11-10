JBL EasySing Mic Mini: il microfono tascabile “da performance”

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Redazione | 10 Novembre 2026

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JBL presenta EasySing Mic Mini, il nuovo microfono ultra-compatto pensato per chi ama cantare, creare contenuti e dare voce alla propria creatività ovunque si trovi.

Tecnologia avanzata di Vocal Removal

Con la tecnologia avanzata di Vocal Removal, JBL EasySing Mic Mini rimuove la voce principale da qualsiasi canzone, trasformando ogni brano in una base su misura. Puoi mantenere una traccia guida al 25%, usarla come accompagnamento al 50% oppure eliminarla completamente per esibirti in totale libertà. Con basi più pulite e definite, il canto diventa un’esperienza coinvolgente, immediata e personale.

Progettato non solo per cantare. JBL EasySing Mic Mini può essere utilizzato come microfono stand-alone, agganciato agli abiti o fissato al supporto con impugnatura per muoverti liberamente mentre canti, balli, presenti o registri un podcast. Crei contenuti in movimento? JBL EasySing Mic Mini ti segue ovunque. La custodia di ricarica compatta è pensata per essere sempre con te, in tasca o in borsa. Inoltre, con 6 ore di autonomia del microfono e 6 ore del dongle, accompagna ogni tua performance dall’inizio alla fine.

Nessun cavo, nessuna distrazione. Collega il dongle USB-C al tuo speaker JBL preferito e muoviti liberamente grazie a una connessione wireless stabile fino a 20 metri. Per personalizzare il suono e rendere ogni performance unica, l’app JBL One consente di regolare l’EQ e accedere a preset vocali e agli effetti.

JBL EasySing Mic Mini è disponibile al prezzo consigliato di €149,99.