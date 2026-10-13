Ray-Ban Meta Audio Glasses: audio al top

Lifestyle

Redazione | 13 Ottobre 2026

Lifestyle.

Nuovo modello nella gamma Ray-Ban Meta, i Ray-Ban Meta Audio Glasses sono i primi occhiali Meta dedicati esclusivamente all’esperienza audio.

Più leggeri e sottili di sempre

L’audio è la funzionalità più utilizzata dagli utenti dei nostri AI glasses ed è proprio attorno a questa esperienza che abbiamo progettato il nuovo modello. I Ray-Ban Meta Audio combinano audio e intelligenza artificiale nei nostri occhiali AI più leggeri e sottili di sempre, mantenendo l’inconfondibile stile Ray-Ban. Con un peso a partire da 43 grammi, sono pensati per essere indossati tutto il giorno e offrono fino a 12 ore di autonomia con una singola carica, oltre a 48 ore aggiuntive grazie alla custodia di ricarica.

Permettono di ascoltare musica e podcast a mani libere senza isolarsi dall’ambiente circostante, effettuare chiamate con una voce più chiara grazie alla riduzione di oltre il 90% dei rumori di fondo e interagire in qualsiasi momento con Meta AI.

L’assenza della fotocamera ci ha inoltre permesso di lavorare ulteriormente sul design, realizzando la montatura più sottile mai sviluppata da Meta. I Ray-Ban Meta Audio sono disponibili in due iconici modelli Ray-Ban: il Clubmaster, dall’ispirazione retrò, e il classico Burbank. Pensati per accompagnare la quotidianità, sono disponibili con lenti Clear, Sun, Polarized e Transitions, anche graduate, per adattarsi a esigenze e stili diversi. Prezzi a partire da € 349.

Ma le novità non finiscono qui: da oggi sono disponibili in Italia, Francia e Germania anche i Meta Ray-Ban Display, i nostri primi AI glasses con display integrato. Dopo il lancio negli Stati Uniti e l’arrivo nel Regno Unito e in Canada, l’estensione delle vendite a questi tre nuovi mercati rappresenta un ulteriore passo avanti nel portare questa nuova categoria di occhiali a sempre più persone in Europa.