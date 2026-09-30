TOUGHBOOK 34 e G3, i nuovi assi di Panasonic

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Redazione | 30 Settembre 2026

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In quel di Londra, presentati, da Panasonic, le nuove proposte TOUGHBOOK 34 e TOUGHBOOK G3. I due nuovissimi prodotti sono […]

In quel di Londra, presentati, da Panasonic, le nuove proposte TOUGHBOOK 34 e TOUGHBOOK G3. I due nuovissimi prodotti sono stati svelati all’interno della festa per i 30 anni del marchio Panasonic. Si tratta di due nuovi dispositivi rugged di ultima generazione che strizzano l’occhio alla potenza dell’IA, ad una batteria sempre “più solida” e ad una grande flessibilità sul campo.

TOUGHBOOK 34: mobilità e produttività

Il TOUGHBOOK 34 di Panasonic è pensato per team che necessitano della massima mobilità e produttività in un’unica soluzione robusta 2-in-1. Offre alti livelli di prestazioni, connettività e agilità per i lavoratori sul campo. Presenta l’unico schermo da 12,4 pollici nel mercato1 dei tablet robusti senza aumentare il suo formato. Questo offre agli utenti più spazio per gestire flussi di lavoro complessi basati sull’IA all’edge.

Dalle mappe e planimetrie alla diagnostica, dalle funzioni di comando e controllo ai documenti tecnici, il display più grande del 34 aiuta gli utenti a visualizzare più informazioni, interagire più comodamente e sfruttare meglio le applicazioni. Per i

lavoratori sul campo nelle utility e nel rilievo, la dimensione dello schermo del 34 è ideale per accedere a informazioni tecniche e dati dei sensori ai margini. Una tastiera opzionale può essere collegata per la redazione di report, l’inserimento

dati e flussi di lavoro che richiedono un uso intensivo della tastiera quando si rientra in ufficio.

Durata più lunga, meno tempo di inattività

La modularità del 34 permette di utilizzare due batterie intercambiabili simultaneamente, con una batteria sostituibile mentre la seconda mantiene il dispositivo in funzione. La nuova struttura del pacco batteria Panasonic consente alla singola batteria da 40w/h del 34 di offrire un significativo aumento del 20% nella durata rispetto al suo predecessore.

Offrendo fino a 18 ore di utilizzo (basato su MobileMark 30) con una singola carica, il 34 offre ai team più che l’energia necessaria per utilizzare più applicazioni ad alto consumo durante un intero turno.

Basato sul DNA di TOUGHBOOK

Il 34 incarna il DNA di Panasonic di durabilità, modularità, sicurezza aziendale, prestazioni di intelligenza artificiale di nuova generazione e continuità dell’infrastruttura, che è diventato sinonimo di tutti i dispositivi TOUGHBOOK. Combina le prestazioni Intel Core Ultra (inclusa un’architettura grafica Intel Arc integrata), sicurezza di livello enterprise e connettività avanzata in un robusto fattore di forma 2-in-1. Come Copilot+ PC, il 34 offre prestazioni ottimizzate per l’IA per flussi di lavoro sul campo impegnativi, mentre la certificazione per Red Hat Enterprise Linux (RHEL) e Red Hat Device Edge (RHDE)7 supporta implementazioni edge

sicure e resilienti.

TOUGHBOOK G3, viva la robustezza

Il nuovo Panasonic TOUGHBOOK G3 rappresenta un grande passo avanti per i

tablet robusti. La nuova struttura del pacco batteria Panasonic offre una longevità e una scelta senza pari, mentre il suo design leggero, agile e modulare è progettato per gli operatori mobili sul campo nella difesa, servizi di emergenza, delle utility, del rilievo, della produzione manifatturiera, della logistica e dell’automotive.

Il G3 incarna il DNA di Panasonic di durabilità, modularità, sicurezza aziendale, prestazioni AI di nuova generazione e continuità infrastrutturale, che è diventato sinonimo di tutti i dispositivi TOUGHBOOK. Questa familiarità, unita al supporto

europeo completo esistente di Panasonic, permette ai team di implementare diversi modelli TOUGHBOOK in ambienti differenti, senza investire in flussi di lavoro e infrastrutture alternative.

La durata della batteria

La nuova tecnologia delle batterie pouch nel G3 di Panasonic aumenta la durata della batteria del 39%, permettendo agliutenti di selezionare tre batterie diverse, che garantiscono rispettivamente 8,5 ore, 17 ore e un impressionante utilizzo di

24 ore per carica. La batteria da 99Wh del G3, batteria di massima capacità disponibile in qualsiasi TOUGHBOOK, è progettata per i turni più lunghi quando l’accesso ad applicazioni ad alto consumo energetico e guidate dall’IA sono una

priorità sul campo, offrendo agli utenti un grande vantaggio.

I lavoratori sul campo possono scegliere la batteria che funziona meglio per il loro ambiente di lavoro. Indipendentemente dal fatto che abbiano accesso limitato alla rete o che lo utilizzino raramente lontano dai punti di ricarica, il G3 permette ai team di bilanciare usabilità, durata di utilizzo, peso e budge, aumentando il ritorno sull’investimento. Il G3 offre anche la funzione di batteria ‘hot-swappable’, con una nuova batteria ‘bridge’ opzionale che consente di sostituire la batteria senza interrompere il funzionamento e senza spegnere il dispositivo.

Connettività robusta

Il G3 offre connettività Wi-Fi 7, con funzionalità opzionali 4G o 5G standalone. Le reti 5G autonome e private sono ideali per operatori sul campo nelle utility e ruoli di assistenza stradale che necessitano di connettività immediata in aree remote. Una porta LAN dedicata garantisce anche una connettività stabile una volta tornati alla base.

Quando si operano strumenti tattici di comando e controllo nel settore della difesa, questo livello di connettività è essenziale per comunicazioni a bassa latenza e alta velocità. Indipendentemente dall’ambiente, il G3 fornisce un accesso alla rete rapido e affidabile quando i flussi di lavoro sul campo lo richiedono.

Dall’inviata a Londra Silvia Saccani