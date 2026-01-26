Download del giorno: LocalSend 1.17.0

Linux | Macos | Mobile | Software | Windows

26 Gennaio 2026

Condivisione Locale Cross-platform Download del giorno LocalSend Open Source Trasferimento File

LocalSend è un’applicazione gratuita e open source per condividere file e messaggi tra dispositivi vicini in modo sicuro, veloce e senza internet.

LocalSend è un’applicazione multipiattaforma pensata per semplificare il trasferimento di file e informazioni tra dispositivi diversi. Il software è completamente open source e consente di inviare file, foto, documenti e messaggi tra smartphone, tablet e computer Windows, Mac e Linux senza dipendere da connessioni internet, cloud o cavi.

La semplicità è il punto di forza principale di LocalSend: basta che i dispositivi siano connessi alla stessa rete Wi-Fi locale (o tramite hotspot personale) e l’app rileva automaticamente gli altri device nelle vicinanze con l’app installata e attiva. Il trasferimento avviene in pochi secondi con soli tre passaggi: aprire l’app, selezionare il destinatario e scegliere i file da inviare.

LocalSend utilizza un protocollo di comunicazione sicuro basato su HTTPS con crittografia TLS/SSL, per garantire che i file rimangano privati durante il trasferimento. Non richiede account, registrazioni o permessi invasivi, e funziona senza bisogno di una connessione internet e senza mai caricare i dati su server esterni. La velocità di trasferimento dipende solo dalla rete locale, e può quindi raggiungere le centinaia di megabit al secondo.

Il software è disponibile per tutte le principali piattaforme: Windows, macOS, Linux, Android, iOS e persino come app web. Supporta il trasferimento di qualsiasi tipo di file senza limiti di dimensione (dipende solo dallo spazio disponibile sul dispositivo di destinazione), consente invii multipli simultanei e offre funzioni avanzate come la condivisione rapida tramite link e l’integrazione con il menu contestuale del sistema operativo.

LocalSend può essere utilissimo ai professionisti, agli studenti e a chiunque debba spesso trasferire file tra dispositivi diversi ma non vuole o non può passare attraverso i servizi cloud. È perfetto per condividere presentazioni durante riunioni, inviare foto dal telefono al computer, trasferire documenti tra colleghi sulla stessa rete aziendale o semplicemente spostare file tra i propri dispositivi in modo rapido e semplice.

L’applicazione è completamente gratuita e rilasciata sotto licenza MIT, con codice sorgente pubblicamente accessibile su GitHub. La community contribuisce attivamente allo sviluppo, garantendo aggiornamenti regolari e traduzioni in oltre 40 lingue, incluso l’italiano.

Pagina ufficiale del download di LocalSend per Windows