PC 419 febbraio 2026: ecco cosa troverete!

A breve disponibile in edicola il numero 419 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese! Come sempre, approfondimenti firmati da esperti del settore, tanti test prodotto e un occhio al mondo vintage che tanto ci appassiona…
L’articolo principale riguarda tutte le modalità utilizzare le potenzialità dell’AI in locale. Il potenziale è infinito, così come l’utilizzo che se ne può fare.
Spazio, ovviamente, anche alle prove. Nello specifico:
LG Swing 32U889SA: un display Lcd da 31,5”, Ultra Hd e con tante funzioni da scoprire.
DxO PureRAW 5 e NIK Collection 8: denoising avanzato, maschere selettive e nuovi strumenti creativi.
Suunto Race 2: lo smartwatch sportivo con schermo grande e luminoso.
Infine, un tocco di “vintage” con l’incredibile viaggio a ritroso nel tempo per scoprire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati con i nostri amati PC.
PC Professionale 419 febbraio 2026 sta arrivando. Pronti?