PC 419 febbraio 2026: ecco cosa troverete!

1 Febbraio 2026

Arriva il secondo numero dell’anno con tante grandi novità e un servizio su come sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale… in locale!

A breve disponibile in edicola il numero 419 di PC Professionale: ecco cosa potete leggere questo mese! Come sempre, approfondimenti firmati da esperti del settore, tanti test prodotto e un occhio al mondo vintage che tanto ci appassiona…

L’articolo principale riguarda tutte le modalità utilizzare le potenzialità dell’AI in locale. Il potenziale è infinito, così come l’utilizzo che se ne può fare.

Spazio, ovviamente, anche alle prove. Nello specifico:

LG Swing 32U889SA: un display Lcd da 31,5”, Ultra Hd e con tante funzioni da scoprire.

DxO PureRAW 5 e NIK Collection 8: denoising avanzato, maschere selettive e nuovi strumenti creativi.

Suunto Race 2: lo smartwatch sportivo con schermo grande e luminoso.

Infine, un tocco di “vintage” con l’incredibile viaggio a ritroso nel tempo per scoprire da dove siamo partiti e dove siamo arrivati con i nostri amati PC.

PC Professionale 419 febbraio 2026 sta arrivando. Pronti?