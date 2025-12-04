Garmin Connect Data Report 2025: più racchetta e pilates

Disponibile il Garmin Connect Data Report 2025 che ci permette di comprendere le nuove tendenze generali relative a fitness, sport praticati e salute. Alcuni dati sono davvero intriganti.
Che crescita lo sport con racchetta
Sarà magari anche per l’impatto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz o, anche, per il padel sempre più popolare, resta il fatto che l’incremento degli sport con racchetta è impressionante.
Gli utenti Garmin hanno registrato l’8% in più di attività rispetto al 2024, con le seguenti che hanno visto l’aumento maggiore su base annua:
- Sport con racchetta: +67%
- Pilates: +46%
- HIIT: +45%.
- Allenamenti di forza: +29%
- Corsa indoor: +16%
- Immersioni: +16%
- Escursionismo: +12%
- Yoga: +7%
Fitness e benessere nel mondo
Altri dati che ci fanno comprendere meglio come è stato il 2025 dalla visione dei prodotti Garmin.
- Le donne hanno registrato punteggi medi di stress inferiori rispetto agli uomini, mentre gli appassionati Garmin in Indonesia hanno ottenuto i punteggi di stress più elevati quest’anno. I Paesi Bassi invece si sono rivelati i meno stressati al mondo.
- Gli appassionati Garmin hanno dormito quasi l’1% in più nel 2025, con un punteggio medio del sonno pari a 71.
- I più giovani hanno generalmente registrato livelli di Body Battery più elevati, con una media di 75 tra i 18 e i 29 anni. Le persone di età compresa tra i 40 e i 49 anni riportano una media di 70, mentre quelle di età superiore ai 70 anni una media di 64. Il Portogallo occupa il gradino più alto del podio per quanto riguarda i livelli medi di Body Battery, mentre il Giappone si attesta fanalino di coda della classifica.
- In media, nel 2025 i passi al giorno sono aumentati. Medaglia d’oro per Hong Kong che ha una media di passi quotidiani oltre i 10.000.
- Per fasce demografiche, quella tra i 18 e i 29 anni ha praticato più corsa all’aperto. La fascia tra i 50 e i 59 anni ha guidato la categoria del ciclismo indoor, mentre dai 70 in poi l’attività preferita è stata il golf.