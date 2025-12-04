Garmin Connect Data Report 2025: più racchetta e pilates

Lifestyle | News

Il report evidenzia le tendenze generali di fitness e salute degli appassionati Garmin di tutto il mondo. Da metriche come lo stress medio e i passi giornalieri, all’aumento delle attività registrate.

Disponibile il Garmin Connect Data Report 2025 che ci permette di comprendere le nuove tendenze generali relative a fitness, sport praticati e salute. Alcuni dati sono davvero intriganti.

Che crescita lo sport con racchetta

Sarà magari anche per l’impatto di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz o, anche, per il padel sempre più popolare, resta il fatto che l’incremento degli sport con racchetta è impressionante.

Gli utenti Garmin hanno registrato l’8% in più di attività rispetto al 2024, con le seguenti che hanno visto l’aumento maggiore su base annua:

Sport con racchetta: +67%

Pilates: +46%

HIIT: +45%.

Allenamenti di forza: +29%

Corsa indoor: +16%

Immersioni: +16%

Escursionismo: +12%

Yoga: +7%

Fitness e benessere nel mondo

Altri dati che ci fanno comprendere meglio come è stato il 2025 dalla visione dei prodotti Garmin.