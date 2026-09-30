Suunto Run 2: perfetto per il running… e non solo

Lifestyle | Wearable

Redazione | 30 Settembre 2026

Lifestyle. Smartwatch

Una nuova proposta, un orologio da running di nuova generazione pensato per la

corsa su strada e la maratona.

Per superare i propri limiti

Suunto Run 2 è stato progettato per chi corre con un obiettivo preciso, che sia

affrontare la prima maratona o realizzare un nuovo record personale, e riunisce corsa, allenamento e recupero in una cassa da 35 grammi abbastanza leggera da dimenticarla al polso e così veloce ed affidabile da avere tutti i dati sempre sotto mano quando serve.

Run 2 capitalizza il successo di Suunto Run con miglioramenti che si percepiscono già dal primo utilizzo: un display AMOLED da 2.000 nit, tre volte più luminoso, il 29% di capacità della batteria in più, un sensore cardio al polso a 12 canali ridisegnato, il GNSS dual-band di nuova generazione e le mappe offline gratuite in tutto il mondo. Insieme a un’ampia gamma di modalità di corsa e strumenti di allenamento, Run 2 è pronto tanto per un giro mattutino leggero quanto per una sessione di intervalli strutturata, una corsa lunga del weekend o il giorno di gara.

Una cassa da 35 gr. solida e stabile al polso Run 2 è pensato per non intralciare la corsa. Con 35 g di peso della cassa e 11,7 mm di spessore, resta aderente al polso durante la giornata lavorativa, durante il sonno e durante le sessioni più lunghe di allenamento. Chi corre può indossarlo e non toglierlo più, così allenamento, sonno e recupero rientrano in un unico quadro.

ll display AMOLED da 1,32 pollici raggiunge oltre 2.000 nit, tre volte più luminoso di Suunto Run, mantenendo ritmo, frequenza cardiaca e distanza leggibili anche sotto il sole diretto. I numeri sono grandi, chiari e immediati da leggere, così chi corre può controllarli senza perdere il ritmo. Un aumento del 29% della capacità della batteria rispetto a Suunto Run garantisce circa 10 giorni di uso quotidiano con allenamento e fino a 24 ore di GNSS dual-band, sufficienti per coprire un’intera settimana di allenamento e lasciare il caricabatterie a casa. L’autonomia effettiva può variare in base a impostazioni, utilizzo e condizioni operative.

Pensato per la vita di tutti i giorni oltre che per l’allenamento, Run 2 unisce una lunetta in acciaio inossidabile, il vetro Gorilla Glass e un’impermeabilità fino a 5 ATM in un design compatto pensato per affrontare il maltempo, le corse lunghe e tutto quello che sta in mezzo.

Fiducia in ogni chilometro

I numeri più importanti su un orologio da running sono quelli di cui ci si può fidare. Run 2 introduce un sensore cardio al polso a 12 canali ridisegnato dietro un vetro curvo 2.5D, migliorando la precisione dalla corsa di recupero leggera fino agli intervalli intensi e agli scatti del giorno di gara. Per chi vuole portare oltre l’allenamento della frequenza cardiaca, Run 2 si abbina alla Suunto Smart Heart Rate Belt 2 per dati battito su battito e analisi più approfondite. Tra queste rientra

Suunto ZoneSense, che utilizza la variabilità della frequenza cardiaca per mostrare l’intensità dell’esercizio così com’è realmente in quel momento. Dove le zone di frequenza cardiaca fisse offrono un’indicazione generale, ZoneSense segue come il corpo risponde durante la sessione, mostrando se chi corre sta lavorando in aerobico, sta entrando in intensità anaerobica o si sta avvicinando allo sforzo massimo. Poiché affaticamento, recupero e condizioni cambiano di giorno in giorno, offre a chi si allena con costanza un quadro molto più personale di quanto sia realmente impegnativo lo sforzo.

Run 2 include anche il GNSS dual-band di nuova generazione, che traccia i segnali L1 e L5 su GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS per mantenere posizione, distanza e ritmo più vicini al percorso reale. Insieme alla misurazione della frequenza cardiaca al polso, offre a chi corre informazioni utili in ogni circostanza.