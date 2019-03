1 Sono in arrivo il Funko Pop di Bulbasaur e delle nuove figure di Pikachu chiamate A Day With Pikachu. Ecco le foto dei Pokémon versione Funko.

L’azienda Funko ha finalmente mandato avanti la collezione di statuine dedicate al mondo Pokémon! Dopo la prima uscita del topo elettrico simbolo del franchise, Pikachu in formato Funko Pop, sono infatti state rivelate alcune novità. Funko e Pokémon Center hanno dato il via a una collaborazione che andrà avanti per tutto il 2019.

Il 13 febbraio 2019 verrà lanciata una linea, chiamata A Day with Pikachu (un giorno con Pikachu), di statuine nuove che ritraggono Pikachu. Ogni mese del 2019, una nuova figure farà il suo debutto sul sito di Pokémon Center. Le statuine saranno 12 e celebreranno il cambiamento dei mesi e delle stagioni con delle riproduzioni di scene uniche in compagnia del dolce Pikachu. La Funko ha anche pubblicato un’immagine oscurata delle tuttora inedite figure che si susseguiranno nel 2019.

Ma non è finita qui! Funko infatti ha anche rivelato che un altro Pokémon si aggiungerà all’attualmente unico Funko Pop dei mostri tascabili. Pikachu non sarà più solo, questo perché il primo Pokémon del Pokédex si aggiungerà a lui! Bulbasaur, lo starter d’erba di prima generazione, ha infatti ottenuto la sua statuina dedicata. Sebbene in un primo momento non fosse chiaro se anche gli altri starter di Kanto sarebbero diventati Funko Pop, la risposta è arrivata il 13 marzo 2019. Infatti anche Charmander, lo starter di fuoco, uscirà in formato Funko Pop.

Tuttavia per il piccolo starter di acqua Squirtle non è ancora stato rivelato nulla, anche se sicuramente arriverà ad accompagnare i suoi amici. Chissà se Funko inizierà a produrre altri prodotti a tema Pokèmon, noi di PC Professionale terremo d’occhio la situazione e vi aggiorneremo se il team di Funko dovesse annunciare novità!

Ma ecco le foto dei prodotti Funko!