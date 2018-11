Arriva Nosedive, il gioco da tavolo tratto dalla serie tv Black Mirror

Nosedive è il gioco da tavolo dedicato alla serie tv Black Mirror. Ottieni punti sociali e batti i tuoi amici vivendo la stessa esperienza di una delle puntate del programma Netflix!

Nosedive gioco Black Mirror – Il primo gioco da tavolo dedicato alla serie tv di Netflix Black Mirror è arrivato. Il gioco di carte è intitolato Nosedive, come il titolo del primo episodio della terza stagione, in Italia conosciuto come Caduta Libera.

La serie antologica passata sotto l’ala di Netflix è famosa per le sue tematiche incentrate sulla tecnologia, sulla società e sull’umanità. Nata da un team con sede nel Regno Unito, Black Mirror getta un velo di inquietudine e angoscia sul futuro, in cui spesso il rapporto tra i tre elementi degenera, dando vita a scenari apocalittici.

L’episodio Caduta Libera, la cui protagonista della puntata era Bryce Dallas Howard, nei panni della bella e amata Lacie Pound, parla di un futuro in cui tutto si basa sui punti sociali. Infatti i personaggi hanno un oggetto tecnologico che permette loro di valutare gli altri utenti, con un sistema simile a quello delle piattaforme social. In questo modo, chi ottiene più punti può ottenere anche agevolazioni economiche e riconoscimento sociale. Diventato ormai un’ossessione per Lacie, il device le farà toccare la vetta, per poi farla precipitare nella disgrazia più totale.

Nosedive gioco Black Mirror come si gioca

Il gioco da tavolo vuole ripercorrere le stesse atmosfere dell’episodio, ricreando l’angoscia della protagonista e offrendo ai giocatori di creare una vita perfetta collezionando delle carte particolari. Se si accumulando carte Lifestyle, il punteggio si alzerà, invece ricevendo pareri negativi si fallirà nell’intento del gioco. Le dinamiche del gioco sono ancora poco chiare, e se tutto questo può sembrare un vero e proprio Inferno, l’annuncio ufficiale del gioco sostiene che “la strategia del gioco è incalzante, interattiva e accessibile a tutti i tipi di giocatori”.

Essendo tratto dal mondo di Black Mirror, il gioco si avvale di un supporto tecnologico, ovvero un’app che servirà a impressionare gli altri giocatori, per innalzare il proprio punteggio sociale.

Il gioco nasce per 3-6 giocatori e ogni partita ha una durata prevista di circa 45 minuti.

Nosedive gioco Black Mirror uscita

Sul mercato americano il gioco uscirà il 25 novembre 2018 e sarà disponibile presso la catena Target. Il prezzo indicato è di 19,95$. Non è chiaro quando sbarcherà anche nel resto del mondo, ma in base al successo che otterrà verrà decretato il suo arrivo.

