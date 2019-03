1 In occasione dell’uscita di Avengers Endgame, Sephora in collaborazione con Marvel ha rilasciato una collezione di prodotti make up ispirato al film. Ecco i dettagli.

Se siete dei veri nerd, amanti del make up e dei film della Marvel, allora questa nuova collezione di Sephora vi farà spendere tutti i vostri soldi. Infatti l’azienda beauty ha pubblicato una nuova collaborazione, completa di tutti i prodotti trucco indispensabili per creare un make up viso completo, con Marvel. Se siete già pronti a gioire e aprire un mutuo per acquistare tutti i nove prodotti della collezione Sephora Avengers, una notizia vi spezzerà il cuore.

Infatti questi prodotti per il momento sono usciti solo sui siti di Sephora Cina e Sephora Thailandia e sono andati sold out in pochissimo tempo. Secondo Nylon Singapore, il 28 marzo la collezione di Sephora Marvel arriverà a Singapore il 28 marzo. Al momento non ci sono informazioni riguardo un’eventuale uscita nel resto del mondo e soprattutto in Italia, anche se alcuni voci parlano di un release in concomitanza al film, che sarà nelle sale italiane il 24 aprile 2019 e in quelle statunitensi il 26.

Non ci resta che aspettare e sperare che Sephora x Avengers arrivi anche in Italia, e nel caso essere pronti a svaligiare il sito di Sephora Italia. Nel frattempo, ecco le foto di tutti i prodotti che sono usciti.

Palette ombretti di Thor

La palette di ombretti di Thor

La minipalette di ombretti Sephora dedicata a Thor contiene quattro cialde shimmer, con colori neutri, ideali soprattutto per un utilizzo giornaliero per un look da tutti i giorni. Il prezzo dovrebbe aggirarsi sui 15 euro.