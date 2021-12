1 Le serie più piratate del 2021

Come ogni anno, il sito TorrentFreak ha diffuso la lista delle 10 serie TV più piratate del 2021. Ancora una volta si conferma Disney+ la piattaforma che più soffre del traffico illegale di contenuti, dato che la classifica include diversi dei suoi show, soprattutto quelli Marvel.

Ma ecco quali sono le serie più piratate del 2021.

10) La ruota del tempo

La decima serie più piratata del 2021 è La ruota del tempo.

Si tratta di un adattamento dei romanzi bestseller scritti da Robert Jordan tra il 1990 e il 2013.

Ambientata in un mondo fantastico in cui la magia esiste, ma è a disposizione solo di un certo tipo di donne, la trama ruota intorno a Moiraine Damodred. La protagonista si imbarca in un pericoloso viaggio in giro per il mondo con cinque ragazzi e ragazze. La profezia dice che uno di questi ha degli incredibili poteri, i quali potrebbero salvare la razza umana o distruggerla per sempre.

La serie è disponibile su Amazon Prime Video.