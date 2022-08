1 Le star che amano giocare ai videogiochi

Forse non tutti sanno che molte celebrità amano i videogiochi come tutti noi, e che alcune sono dei veri e propri gamer.

Tra i VIP tantissimi si celano dietro misteriosi nickname per giocare online e non farsi riconoscere dagli avversari.

Da Tom Holland a Brie Larson, ecco chi sono le star appassionate di gaming.

Sophie Turner

Forse non tutti sanno che Sophie Turner ama giocare a Fortnite.

In particolare l’attrice ha spiegato su Instagram di aver iniziato a giocare a Fortnite, per godersi un po’ del suo tempo libero.

Inoltre si è anche registrata mentre lo faceva, per mostrare ai suoi fan come si diverte in questo famoso videogioco.

Ma quali altre celebrità sono segretamente dei veri gamer?