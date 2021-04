1 I VIP che guadagnano di più da Instagram

Ormai Instagram è diventata fonte di guadagno non solo per gli influencer che intraprendono la loro carriera sul social, ma anche per le celebrità del mondo del cinema e della musica.

Non è di certo un segreto che molti VIP sfruttano il loro seguito sull’app per partecipare a campagne sponsor, che pagano per ogni post pubblicato su Instagram. Ma qualcosa che sicuramente non tutti sanno è quanto determinate star vengono pagate per i loro post su Instagram, quando pubblicizzano un prodotto.

La Instagram Rich List stima quanto le star possono ricevere per un post pubblicato sul social, quando questo è sponsorizzato. Per farlo si basa su dati interni, e prezzi delle varie agenzie che rappresentano i VIP. Questo è stato il primo anno che Kylie Jenner non si è aggiudicata il primo posto su questa lista. Inoltre è stata la prima volta che nella top 10 delle star più pagate su Instagram figurano meno influencer.

Ma ecco la top 10 delle celebrità più pagate su Instagram per un singolo post sponsorizzato.

Neymar

Al decimo posto troviamo Neyman, il famoso calciatore brasiliano.

L’attaccante del Paris Saint-Germain vanta ben 148 milioni di follower sull’app.

Per un suo singolo post su Instagram Neyman guadagna 704 mila dollari.