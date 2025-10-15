Accordo Netflix–Spotify: in arrivo i podcast video nel 2026

News

Martina Pedretti | 15 Ottobre 2025

Netflix e Spotify uniscono le forze: dal 2026 arrivano i podcast video sulla piattaforma. Scopri i titoli e i dettagli

Netflix porterà i podcast di Spotify in streaming dal 2026

Netflix si prepara a entrare ufficialmente nel mondo dei podcast video grazie a una nuova e sorprendente partnership con Spotify. A partire dal 2026, la piattaforma di streaming ospiterà una selezione di podcast video prodotti da Spotify Studios e da The Ringer, il network fondato da Bill Simmons, già punto di riferimento per sport, cultura pop e intrattenimento.

L’accordo segna un passo importante per entrambe le aziende. Da un lato, Spotify amplia la distribuzione dei propri contenuti e raggiunge un pubblico globale grazie alla potenza di Netflix; dall’altro, la piattaforma video aggiunge un nuovo tipo di contenuto — i podcast video — in grado di attrarre un’audience sempre più interessata al formato ibrido tra audio, video e storytelling.

Sebbene i termini economici e la durata della licenza non siano stati resi pubblici, è certo che la collaborazione includerà alcuni dei titoli più popolari di Spotify, come “The Bill Simmons Podcast”, “The Rewatchables” e “Serial Killers”, oltre a produzioni su sport, cultura, lifestyle e true crime. Netflix e Spotify hanno già anticipato che questa è solo la prima ondata di titoli: il catalogo sarà ampliato progressivamente nei mesi successivi al lancio.

Spotify e Netflix hanno pubblicato un elenco di alcuni dei podcast coperti dall’accordo:

Sport: “The Bill Simmons Podcast”, “The Zach Lowe Show”, “The McShay Show”, “Fairway Rollin'”. E ancora “The Mismatch”, “The Ringer F1 Show”, “The Ringer Fantasy Football Show”, “The Ringer NFL Show”, “The Ringer NBA Show”

“The Bill Simmons Podcast”, “The Zach Lowe Show”, “The McShay Show”, “Fairway Rollin'”. E ancora “The Mismatch”, “The Ringer F1 Show”, “The Ringer Fantasy Football Show”, “The Ringer NFL Show”, “The Ringer NBA Show” Cultura e stile di vita: “The Rewatchables”, “The Big Picture”, “The Dave Chang Show”, “The Recipe Club”, “Dissect”

“The Rewatchables”, “The Big Picture”, “The Dave Chang Show”, “The Recipe Club”, “Dissect” True Crime: “Teorie del complotto”, “Serial Killer”

Il debutto dei podcast video su Netflix è previsto inizialmente negli USA a inizio 2026. Ci sarà poi un’espansione graduale in altri mercati, tra cui l’Europa e probabilmente l’Italia. L’iniziativa arriva in un momento di forte crescita per il settore. Secondo ricerche recenti, oltre il 70% degli ascoltatori di podcast preferisce i formati video, un trend che Spotify ha già abbracciato da tempo.

Per Ted Sarandos, co-CEO di Netflix, questa collaborazione rappresenta una naturale evoluzione: “I confini tra podcast e talk show sono sempre più sottili. Vogliamo offrire agli utenti contenuti di qualità in ogni formato possibile.”

Anche Spotify celebra l’accordo come “un nuovo capitolo per il podcasting”, promettendo più visibilità per i creatori e nuove esperienze per il pubblico.

Il 2026 si preannuncia dunque come l’anno in cui Netflix e Spotify uniranno le forze per ridefinire il modo in cui guardiamo — e ascoltiamo — i podcast.