Sharp: alla scoperta delle stampanti multifunzione MFP A3

Redazione | 27 Novembre 2025

Al giorno d’oggi, avere delle stampanti multifunzione è fondamentale per abbreviare i tempi di lavoro e, soprattutto, poter contare su uno standard elevato e, se possibile, anche eco-friendly. Sharp ha deciso di immettere sul mercato una nuova generazione di stampanti.

MFP A3 a colori e monocromatiche

Disponibile la nuova serie di stampanti multifunzione A3. Questa generazione avanzata di MFP A3 a colori e monocromatiche introdurrà una tecnologia smart intuitiva, una sicurezza robusta e un’innovazione eco-friendly per dare impulso a questa nuova era di lavoro smart. Sostituendo la gamma attuale, queste stampanti multifunzione introducono una serie di nuove funzionalità e innovazioni di design, mantenendo al contempo l’affidabilità e la facilità d’uso che i clienti si aspettano da Sharp.

Fino a 65 pagine al minuto

I nuovi dispositivi sono progettati per offrire una produttività semplice per il lavoro ibrido, combinando velocità, flessibilità e design user-friendly. I gruppi di lavoro possono contare su una produzione rapida e costante, con velocità di stampa fino a 65 pagine al minuto. I team che lavorano in sedi diverse possono beneficiare di capacità di scansione più veloci, digitalizzando e condividendo i documenti in pochi secondi.

La personalizzazione è garantita grazie alla funzione ‘My Favourite Colour Tone’, che permette agli utenti di applicare uno dei dieci stili preimpostati ai propri output per una stampa su misura. Tutto questo è racchiuso in un’interfaccia moderna e intuitiva che semplifica le attività quotidiane, semplificando la stampa da un dispositivo mobile e integrando direttamente i servizi cloud.

Tanta attenzione alla sicurezza

Le minacce informatiche continuano a crescere in termini di portata e complessità, con solo il 15% dei dipendenti che riceve una formazione specifica sulla sicurezza delle stampanti, secondo un sondaggio di Sharp Europe. I nuovi modelli sono progettati per aumentare la fiducia delle organizzazioni nella sicurezza della tecnologia presente sul posto di lavoro.

L’integrazione di Microsoft Entra ID consente un’autenticazione basata su token continua per gli utenti Microsoft 365, contribuendo a garantire che solo le persone autorizzate possano accedervi.

In caso di problemi con il firmware del dispositivo, il ripristino automatico del BIOS riporta rapidamente il dispositivo a uno stato di sicurezza, riducendo al minimo le interruzioni.

Un occhio alla eco-efficienza

La nuova gamma è stata progettata all’insegna della sostenibilità, permettendo alle aziende di non dover scegliere tra prestazioni e responsabilità. Ogni dispositivo è realizzato utilizzando circa il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR), uno dei valori più alti del settore. Sono inoltre confezionati senza polistirene, preferendo il cartone riciclabile, così da ridurre i rifiuti.