Amazon lancia la possibilità di pagare gli ordini effettuati sulla sua piattaforma anche in contanti: ecco come funziona e dove farlo

In un’epoca in cui i pagamenti digitali stanno conquistando ogni tipo di attività, non tutti si sono ancora riusciti a staccare dai contanti. Lo stesso vale per il gigante dell’e-commerce Amazon, che ha deciso di venire incontro ai suoi cliente e offrire la possibilità di pagare in contanti anche sulla sua piattaforma. Ma com’è possibile?

Il procedimento studiato per effettuare un pagamento in contanti su Amazon è piuttosto semplice. Gli utenti dovranno semplicemente procedere all’ordine e successivamente recarsi in un punto vendita Western Union. Qui si potrà effettuare il pagamento cartaceo, senza sfruttare il digitale. In un secondo momento l’ordine sarà recapitato all’indirizzo selezionato in fase d’ordine. Quindi da oggi su Amazon non sarà più obbligatorio pagare con carte di credito o di debito.

Così Amazon descrive la sua novità:

Amazon.it offre una nuova modalità di pagamento che ti consente di pagare in contanti i tuoi ordini presso un punto vendita Western Union aderente vicino a te senza alcun costo aggiuntivo. Dopo il pagamento in contanti, l’ordine verrà spedito all’indirizzo indicato al momento della conferma dell’ordine.

Come funziona il pagamento in contanti con Amazon

Per riassumere come pagare in contanti su Amazon, il primo passo è acquistare un prodotto. Dalla pagina che permette di scegliere il metodo di pagamento selezionare “Paga in Contanti”, nel punto vendita più vicino. Entro 48 ore dall’ordine ci si dovrà recare in un punto vendita aderente. A questo punto basterà presentare il codice ricevuto via e-mail e pagare l’ordine fatto su Amazon, in contanti.

Dopodiché non resta che attendere l’arrivo del proprio ordine, seguendolo grazie al classico strumento per il tracciamento. In Italia i punti Western Union aderenti all’iniziativa di Amazon sono oltre 4300, qui la lista.

Per il momento Amazon sta attivando con gradualità questa nuova funzione, e solo per determinati account. Infatti il metodo di pagamento in contanti non è ancora disponibile per tutti, ma lo sarà con il tempo.

PCProfessionale © riproduzione riservata.