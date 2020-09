Amazon Prime Day 2020: sarà il 13 e il 14 ottobre

Parte il conto alla rovescia per il #PrimeDay2020 o più semplicemente per l'Amazon Prime Day dedicato a tutti gli iscritti al programma Prime.

Amazon annuncia il ritorno dell’evento annuale Prime Day il 13 e 14 ottobre. A poche settimane dall’inizio della stagione dedicata agli acquisti natalizi, tutti clienti Amazon Prime avranno accesso a più un milione di offerte. In Italia il Prime Day inizierà alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.

Prepararsi al Prime Day

A partire da oggi 28 settembre e fino al 12 ottobre, i clienti Amazon Prime che spenderanno almeno 10 euro su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese disponibili su Amazon.it, riceveranno un buono promozionale da 10 euro che potrà essere utilizzato per gli acquisti effettuati durante il Prime Day.

Nel corso dei prossimi 15 giorni, i clienti Amazon Prime avranno accesso a tante offerte distribuite su molte categorie di prodotti. Tra le categorie in primo piano trovate giocattoli, prodotti di elettronica, moda, cura della persona e bellezza, casa, cucina, dispositivi Amazon e molto altro.

Questo è il risultato di un investimento pari a 85 milioni di euro in promozioni per sostenere le piccole e medie imprese colpite dal Covid-19. Amazon punta così a fornire un aiuto alle attività commerciali colpite in modo diretto e indiretto nel corso del 2020. Maggiori informazioni e dettagli del progetto sono disponibili su www.amazon.it/pmi.

Un anno difficile con opportunità concrete

Mariangela Marseglia – VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es – ribadisce la doppia valenza assunta quest’anno dal Prime Day.

“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”.

“Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”

Le offerte anticipate di Prime Day iniziano adesso

Come detto le offerte per i clienti Prime cominciano da oggi grazie alla possibilità di perfezionare acquisti con offerte esclusive anticipate.

Wi-Fi mesh Amazon eero: i clienti Amazon Prime possono risparmiare 111,60 euro sul sistema Wi-Fi mesh Amazon eero acquistandolo per 167,40 euro. Amazon eero (pacchetto da 3 dispositivi) è un sistema Wi-Fi adatto per lo streaming, i giochi e il lavoro da casa.

Blink Mini: i clienti Amazon Prime possono acquistare la nuova videocamera di sicurezza per interni Blink mini per 27,99 euro.

Ring Spotlight Cam a batteria: i clienti Amazon Prime possono risparmiare 70 euro sulla videocamera Ring Sportlight Cam a batteria. Questa videocamera compatibile con Alexa può essere acquistata al prezzo di 159 Euro durante i giorni dedicati al Prime Day.

Amazon Music: i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato il servizio Amazon Music Unlimited possono iscriversi per 0,99 euro per 4 mesi. Amazon Musci Unlimited è il servizio musicale in abbonamento premium che garantisce l’accesso illimitato a oltre 60 milioni di brani senza pubblicità.

Audible: i clienti Amazon Prime che iniziano il periodo di prova di Audible effettuando l’iscrizione su Amazon.it o su un dispositivo Echo e rimangono iscritti più di un mese, ricevono un buono sconto di 5€ da spendere su migliaia di prodotti su Amazon.it.

Kindle Unlimited: i clienti Amazon Prime che non sono iscritti a Kindle Unlimited possono iscriversi al servizio in abbonamento per 9,99 euro per 3 mesi.

Amazon Fashion: questa promozione offre fino al 40% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon Fashion.

Prime Video: da oggi e per tutta la durata di Prime Day, tutti i clienti Amazon possono accedere a una selezione di film in offerta. I film possono essere a 4,99 euro o noleggiati a 1,99 euro.

Prime Now: dal 1 al 25 ottobre i clienti Amazon Prime riceveranno 5 euro di sconto ogni cinque prodotti acquistati sulla piattaforma primenow.amazon.it.

Marchi Amazon: fino al 20% di sconto su una selezione di prodotti dei marchi Amazon. Tra i prodotti trovate tante idee per la casa come prodotti di elettronica di consumo AmazonBasics. Ancora prodotti per bambini di Mama Bear, prodotti per la salute e la cura della persona di Solimo e snack di Happy Belly.

Casa: fino al 20% di sconto su prodotti per la casa e arredamento tra cui Kartell, Varier, Kare, Foppapedretti, Lagostina, Yankee Candle.

Tutto in pochi click anche dallo smartphone

Se non volete perdere l’opportunità di sfruttare fino in fondo le offerte dedicate al Prime Day – ma anche tutte le altre offerte disponibili nel corso dell’anno – non dimenticate di installare l’app Amazon sul vostro smartphone o dispositivo mobile. L’app, disponibile per piattaforme iOS e Android, consente ai clienti registrati di acquistare comodamente tutti i prodotti di cui hanno bisogno, di tracciare lo stato della spedizione e di non perdere mai nessuna offerta grazie alla funzione “Segui l’offerta”. Quest’ultima permette di ricevere una notifica sul proprio smartphone quando l’offerta selezionata sta per iniziare.

Lo sforzo per raggiungere il cliente sotto casa

Il lockdown ha sottolineato il valore della consegna a domicilio che servizio pensato principalmente come una comodità aggiunta si è rivelato una carta strategica. Chiusi in casa e impossibilitati a raggiungere i punti vendita preferiti, il commercio online ha mostrato tutte le potenzialità che lo caratterizzano.

Con un click è possibile acquistare un oggetto che si trova in un magazzino a centinaia di chilometri di distanza; ma questo è nulla se pensate che in due giorni ve lo consegnano al cancello di casa. Tutto questo è possibile grazie all’organizzazione e alla rete di distribuzione approntata da Amazon; e non dimentichiamo tutti gli operatori che durante il lockdown non hanno smesso di lavorare per portarci a casa tutto quello di cui avevamo bisogno. Il Prime Day sarà un momento che metterà nuovamente sotto stress il sistema distributivo, soprattutto in questa fase dove i protocolli sanitari impongono vincoli stringenti su ogni aspetto della nostra vita.

PCProfessionale © riproduzione riservata.