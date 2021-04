Come funzionano i centri di distribuzione di Amazon? La risposta arriva con le visite guidate ai magazzini dell'azienda, ecco come accedere

Con l’avvento della pandemia, Amazon ha ottenuto sempre più clienti, espandendosi sempre di più. Nel mondo sono in continuo sviluppo nuovi centri distribuzione, dove gestire e spedire i pacchi di chi ordina online. Ma ora l’azienda di Jeff Bezos ha deciso di regalare ai suoi clienti della visite virtuali guidate, per scoprire come funzionano i suoi magazzini.

Ogni giorno passano nei centri distribuzioni milioni di prodotti, che poi arrivano a casa degli acquirenti. Con i tour virtuali di Amazon si potrà scoprire qual è il loro percorso dal carrello online, fino al momento in cui entrano nelle nostre case. Infatti il sito e-commerce ha deciso di aprire le porte dei suoi magazzini, per spiegare a chi fa acquisiti da dove parte e in che modo arriverà all’utente l’oggetto ordinato.

Per fronteggiare la pandemia, questi tour si svolgono interamente virtuale, onde evitare contatti che possano minare l’attuale situazione d’emergenza. Amazon quindi permette ai suoi clienti di visitare gratuitamente i suoi centri di distribuzione online, con delle visite guidate. Ecco come l’azienda descrive l’iniziativa:

Ti sei mai chiesto qual è il percorso che seguono i tuoi acquisti partendo dal carrello online di Amazon.it fino ad arrivare a casa tua? Questa è l’occasione giusta per scoprirlo con i tuoi occhi. L’ intero sistema logistico è molto esteso, sarà difficile coglierne la grandezza anche di persona. Molti dei nostri centri, infatti, hanno una superficie pari a 28 campi da calcio e possono contenere decine di milioni di articoli ogni giorno. I nostri dipendenti prelevano, confezionano e spediscono gli ordini dei clienti Amazon in oltre 175 strutture simili in tutto il mondo. Siamo orgogliosi di presentarti il nostro programma di visite guidate nei centri di distribuzione Amazon e non vediamo l’ora di accoglierti!

Ogni tour virtuale dei magazzini Amazon, dura complessivamente di un’ora. Inoltre si svolge in diretta, con l’aiuto di esperte guide Amazon, che permettono anche di interagire in tempo reale. Gli utenti potranno quindi fare anche domande a distanza, per scoprire tutti i dettagli dei centri distribuzione Amazon. Questi tour guidati sono disponibili ogni martedì, giovedì e venerdì alle 12:00 e alle 16:00, prenotando qui. Si avrà modo di vedere filmati esclusivi a 360 gradi, video e collegamenti in diretta da diversi centri di distribuzione per replicare l’esperienza dei tour di persona. Altrimenti si potrà guardare un video tour di 10 minuti, disponibile YouTube, per un’esperienza più rapida, e senza il supporto di un esperto.

Le visite guidate in Italia si svolgono all’interno di due centri di distribuzione Amazon: Passo Corese (FCO1) – Via della Meccanica, Passo Corese 02032 e San Giovanni (MXP5) – Via Dogana Po, 2/U, Castel San Giovanni 29015.

