Anche su TikTok arrivano le Note della Community

Martina Pedretti | 17 Aprile 2025

Dopo X e Meta, anche TikTok lancia le sue Note della Community

TikTok segue le orme di altre piattaforme social come X (ex Twitter) e Meta e avvia il test delle sue Note della Community, ovvero note contestuali scritte dagli utenti per aggiungere informazioni di verifica ai contenuti pubblicati sull’app. Il sistema si basa sul principio del fact-checking collaborativo e ha l’obiettivo di migliorare la comprensione e l’affidabilità dei contenuti condivisi sulla piattaforma.

“Footnotes attingerà alla conoscenza collettiva della community di TikTok,” ha spiegato l’azienda, “consentendo agli utenti di aggiungere informazioni pertinenti ai contenuti sulla nostra piattaforma.” Le note potranno chiarire affermazioni discutibili o aggiungere contesto utile a un video, simili alle Community Notes di X.

Proprio come il sistema di X, anche quello di TikTok valuterà la “parzialità” degli utenti che contribuiscono. Le note verranno pubblicate solo se ritenute utili da collaboratori con opinioni divergenti, per evitare manipolazioni. Tuttavia, questo approccio presenta dei limiti: quando l’accordo tra punti di vista opposti non si raggiunge, la nota non verrà mostrata. Secondo diversi studi, su temi politici divisivi, un consenso del genere è spesso irraggiungibile.

A differenza di altre piattaforme, TikTok continuerà a mantenere attive le sue partnership con oltre 20 organizzazioni di fact-checking accreditate dall’IFCN, operanti in oltre 130 mercati e 60 lingue. Le Note della Community, dunque, rappresentano un’integrazione al sistema esistente e non una sostituzione.

Per ora, il test delle Note della Community è disponibile solo negli USA e, secondo alcune interpretazioni, questa mossa potrebbe anche essere letta come un tentativo strategico da parte di TikTok per mostrarsi più trasparente e responsabile agli occhi dell’amministrazione statunitense.

Resta da vedere se e come i Footnotes arriveranno in altri paesi, e se gli utenti di TikTok saranno davvero interessati a diventare fact-checker attivi.