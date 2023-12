News

Martina Pedretti | 28 Dicembre 2023

Google rimuove 13 app infette dal Play Store di Android

Attenzione agli utenti Android! Il team di ricerca mobile di McAfee ha recentemente scoperto 25 app infette dal virus Xamalicious. Google ha prontamente rimosso le app dal Google Play Store, ma poteste ancora averle installate sul vostro telefono. Se è così, dovete eliminarle il prima possibile e tenere d’occhio i vostri account.

Ecco quindi la lista delle app infette che sono state rimosse da Google Play:

Essential Horoscope for Android – 100.000 download

– 100.000 download 3D Skin Editor for PE Minecraft – 100.000 download

– 100.000 download Logo Maker Pro – 100.000 download

– 100.000 download Auto Click Repeater – 10.000 download

– 10.000 download Count Easy Calorie Calculator – 10.000 download

– 10.000 download Sound Volume Extender – 5.000 download

– 5.000 download LetterLink – 1.000 download

– 1.000 download NUMEROLOGY: PERSONAL HOROSCOPE &NUMBER PREDICTIONS – 1.000 download

– 1.000 download Step Keeper: Easy Pedometer – 500 download

– 500 download Track Your Sleep – 500 download

– 500 download Sound Volume Booster – 100 download

– 100 download Astrological Navigator: Daily Horoscope & Tarot – 100 download

– 100 download Universal Calculator – 100 download

Come spiegano i ricercatori McAfee, le app infettate da Xamalocious utilizzano tattiche di ingegneria sociale per accedere ai dispositivi. Infatti se colpiti, gli smartphone iniziano a comunicare con un server di comando senza che il proprietario del dispositivo se ne accorga.

Il server scarica poi sul telefono un sistema che può assumere il pieno controllo del dispositivo e potenzialmente eseguire azioni fraudolente come fare clic su annunci pubblicitari, installare app e altre azioni senza il consenso dell’utente.

Ancora una volta, queste app Android non sono più disponibili per il download sullo store Google Play. Anche se questa è una buona notizia, Google non può rimuovere da remoto le app dal vostro telefono se le avete già scaricate. Fate un controllo e rimuovetele subito se le avete installate.

Tenete d’occhio il vostro smartphone nei prossimi giorni, per scongiurare ogni possibile attacco da parte dei malintenzionati che hanno infettato queste app.