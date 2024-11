News

Nicolo Figini | 19 Novembre 2024

iPhone

Se anche la vostra app Note è sparita dall’iPhone non temete! Esiste un modo per recuperarla. Ecco come fare

Anche a voi è successo di non trovare più l’app Note sul vostro iPhone? Vi spieghiamo perché potrebbe essere successo e come fare a recuperarla.

Come recuperare l’app Note sull’iPhone

Se nell’applicazione Note custodite qualcosa di importante, forse fareste meglio a trovare un secondo luogo sicuro. A volte, infatti, incidenti come quelli che stiamo per raccontarvi possono capitare ed è meglio avere un piano B.

A molti utenti, in queste ultime settimane, è capitato di vedere sparire l’app in questione dopo aver accettato nel nuove condizioni di iCloud. Un bug che ha causato grande disagio e la Apple è subito corsa ai ripari rivelando come fare a recuperarla in maniera semplice.

I passaggi sono molto chiari e si possono trovare anche sul sito ufficiale nella sezione dedicata alle FAQs. Dovete sincronizzare iCloud aprendo le Impostazioni e cliccando sul nome dell’app. A questo punto, fare tap su iCloud e poi su Note. Assicuratevi che la sincronizzazione del dispositivo sia su ON e poi ricontrollate l’applicazione delle Note.

Se ancora non doveste vederla, tutto ciò che rimane da fare è riavviare in vostro iPhone, iPad o Apple Vision Pro. seguendo questi pochi passi dovreste rivedere le Note al loro posto e tutta la situazione si dovrebbe risolvere.

Un altro problema, tuttavia, riguarda anche l’impossibilità di accettare i nuovi termini di iCloud, accompagnato da un messaggio di errore che recita “impossibile completare l’azione“. In questo caso, invece, Apple avvisa che bisogna aggiornare il proprio dispositivo con l’ultima versione disponibile e riprovare.

Questo è tutto ciò che sappiamo in merito, speriamo che le poche e semplici informazioni vi possano aiutare in caso di difficoltà. Seguiteci ancora per non perdervi tante altre news sul mondo della tecnologia, dei videogiochi e tanto altro ancora.