Addio all’app Immuni: dal 31 dicembre sarà disattivata

Martina Pedretti | 21 Dicembre 2022

Apple starebbe lavorando per portare Apple TV+ su Android

Dopo aver lanciato l’app Apple TV per Android TV nel 2021, ora Apple sta per farla arrivare anche sugli smartphone Android. La notizia non è ancora ufficialmente confermata, ma sembra proprio che presto diverrà realtà.

Xda-developers ha infatti riportato che Apple starebbe testando internamente la stabilità dell’applicazione sul sistema Google. Prima di lanciarlo infatti è necessario capire come fare funzionare l’app di Apple TV+ anche su Android, dopo che è sempre stata legata al sistema operativo della sua azienda.

Il rumor arriva da ShrimpApplePro, un insighter che ha spesso ha anticipato notizie della casa di Cupertino. In un suo tweet si legge: “L’app è attualmente in fase di test interno e arriverà presto agli utenti Android. Inoltre sono in corso anche aggiornamenti per Apple Music”.

Al momento chi non dispone di un dispositivo Apple ma vuole abbonarsi a Apple TV+, può usufruire del servizio solo da browser. Infatti gli utenti Android non hanno a disposizione app per i device mobili, e quindi non possono sfruttare la funzione per scaricare contenuti per la visualizzazione offline.

Sarebbe quindi ideale questo passo, per aprire le porte del proprio servizio streaming a un nuovo largo pubblico. Tra le serie TV in catalogo ricordiamo che sono presenti Ted Lasso, The Morning Show, See e tantissime altre.