L'App Autodoc per Android e iOS permette di accedere al catalogo dei pezzi di ricambio per auto e di effettuare l'acquisto in maniera rapida.

Fino a qualche anno fa era necessario effettuare una serie di telefonate per trovare i pezzi di ricambio dell’automobile, ma oggi è possibile utilizzare soluzioni più rapide e vantaggiose. Autodoc, azienda tedesca, che opera nel settore da 12 anni, offre un catalogo di 2,5 milioni di articoli per 128 marchi di automobili. Utilizzando l’app Autodoc per Android e iOS è possibile cercare il ricambio e acquistarlo in pochi minuti, sfruttando anche interessanti sconti sul prezzo di listino.

Autodoc, ricambi auto sullo smartphone

L’app Autodoc per Android e iOS possiede un’interfaccia semplice che consente di trovare rapidamente il pezzo di ricambio per la propria automobile. All’avvio viene chiesto all’utente di scegliere il paese di residenza, in modo da impostare automaticamente la valuta e l’importo dell’IVA. Verrà quindi visualizzata la schermata principale con eventuali offerte del giorno con il conto alla rovescia che indica la scadenza.

Nella parte superiore c’è il campo per la ricerca in base a tre parametri: articolo, nome automobile e numero ricambio. Nella parte inferiore della schermata c’è invece l’elenco delle categorie (oltre 30) in cui è suddiviso il catalogo, ma è necessario prima aggiungere la propria automobile, toccando l’icona in alto a destra. In questo modo viene semplificata enormemente la ricerca del pezzo di ricambio.

Nella schermata è possibile inserire marchio, modello e versione del veicolo. In alternativa si può aggiungere l’auto inserendo la targa. La ricerca viene facilitata dalla presenza di vari filtri (visualizzati nella parte inferiore), in base al tipo di ricambio. Ad esempio, per l’olio motore è possibile scegliere la capacità in litri, la viscosità, il produttore e la linea del prodotto. Per gli pneumatici, invece, l’utente deve inserire il tipo (estivi, invernali, quattro stagioni), larghezza, altezza e diametro (in pollici).

Da segnalare, per gli amanti del fai-da-te, che su Autodoc è presente una ricchissima documentazione dedicata. Dal sito sono accessibili, gratuitamente, oltre 1.788 manuali in Pdf e più di 2.503 video tutorial, realizzati da professionisti e disponibili anche in italiano, che guidano passo-passo nella sostituzione di pezzi e materiali di consumo. Per ogni pezzo di ricambio viene visualizzata una scheda dettagliata con immagini (alcune anche a 360 gradi), informazioni, disponibilità e prezzo (passando da questo link è possibile usufruire di uno sconto extra del 2%).

Nell’angolo superiore destro ci sono le icone per la condivisione e per l’aggiunta del pezzo nella lista dei desideri, accessibile toccando la stella nella barra inferiore sempre visibile. In questo modo è immediata la ricerca di un articolo che deve essere nuovamente acquistato. Dopo aver aggiunto il pezzo di ricambio nel carrello, l’utente deve inserire la propria email (per la fattura e il tracciamento della spedizione), l’indirizzo di spedizione e il metodo di pagamento. Il costo della spedizione è 9,95 euro (13,00 euro in Sicilia e Sardegna) per ordini inferiori a 140 euro, mentre è gratuito per spese superiori e per acquisto di pneumatici. Lo stato dell’ordine viene comunicato tramite notifica.

Per sfruttare tutte le funzionalità, tra cui la cronologia degli acquisti, occorre effettuare la registrazione toccando l’icona all’estremità destra nella barra inferiore. L’icona con le cuffie consente di chiedere informazioni al supporto clienti (lunedì-venerdì 8:00-23:00 e sabato-domenica 8:00-18:00).

