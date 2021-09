Instagram lancia la funzione Cerca sulla mappa per trovare negozi, locali e ristoranti: come si usa e dove si trova nell'app

Instagram lancia la nuova sezione “Cerca sulla mappa“, ovvero una funzione che permette ricerca di ristoranti, attrazioni turistiche e altri punti di interesse. L’intento del social è quello di indicare agli utenti luoghi da visitare nei dintorni, come esercizi commerciali, locali e luoghi di ristoro senza mai uscire dal’app.

Zuckerberg è quindi pronto a fare concorrenza a servizi come Google Maps e Tripadvisor, per evitare che la propria utenza esca dal social per cercare un luogo da visitare, oppure dove mangiare o ancora dove fare shopping.

Nelle ultime ore gli utenti di Instagram hanno infatti ricevuto una notifica nell’app, che avvisa di una nuova funzionalità a disposizione. “Scopri luoghi da visitare sulla mappa“, recita l’annuncio del social. Cerca sulla mappa è il nome di questa novità, che lancia Instagram su un nuovo mercato, con l’intento di rendere autonoma da ogni altro servizio esterno l’app social.

Dove trovare Cerca sulla mappa di Instagram

Cerca sulla mappa

Come si può usare e dove si trova Cerca sulla Mappa di Instagram? Per accedere alla novità basta recarsi nel feed Esplora, o Ricerca e si potrà scorgere una nuova icona a forma mappa. Questa appare proprio affianco alla barra di ricerca, e cliccandola si avrà accesso al nuovo mondo di Instagram. L’app diventa uno strumento per trovare nuovi luoghi, ma anche per reperire informazioni in merito. Inoltre è possibile visualizzare sulla mappa tutti i luoghi di una determinata categoria, che si sta cercando, quindi negozi, ristoranti, da visitare.

Come si usa la mappa di Instagram

Se si vuole usare la mappa di Instagram, la si può impiegare per trovare luoghi quali: ristoranti, bar e caffè, punti di interesse, hotel, parchi e giardini. Dopo aver selezionato un luogo si può avere accesso alla pagina Instagram del luogo, se questa è presente. Nella ricerca si può leggere il nome, la tipologia, la distanza, gli orari di apertura e la soglia di spesa prevista. Inoltre, si potrà accedere a informazioni quali il numero di post pubblicati nel luogo prescelto. Gli utenti potranno poi visionare una selezione delle foto migliori scattate da altri utenti che si sono taggati nei pressi del locale.

Proprio sull’aspetto foto vuole puntare Instagram, facendo concorrenza a Google Maps e alle mappe di Apple. Infatti la libreria di immagini a disposizione del social è così vasta da permettere agli utenti di visionarne una quantità ampia e molto più d’impatto rispetto a una recensione scritta. Instagram ha unito la forza di diversi servizi come Maps e Tripadvisor, unendoli nella stessa sezione della sua app, e focalizzandosi in particolare sul feedback fotografico dei suoi stessi utenti.

