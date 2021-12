Sicuramente gli adesivi sono tra i metodi più usati per comunicare su WhatsApp. Si possono creare o salvare da altri creator, e usarli per comunicare in modo molto più ampio rispetto alle emoji. Gli utenti infatti possono crearne dal nulla, usando le proprie foto o quelle di amici, tramutando chiunque in sticker. Finora si poteva realizzare un adesivo su WhatsApp solo grazie ad app esterne, ma le cose sono cambiate. Come creare quindi uno sticker su WhatsApp senza uscire dall’app web?

Dov’è lo strumento per creare nuovi adesivi

Gli sviluppatori di WhatsApp hanno incluso nell’app uno strumento per creare sticker direttamente nella conversazioni. La novità per il momento è limitata a chi usa WhatsApp da web o dall’app per desktop. Infatti è necessario un mouse o un trackpad e uno schermo dove guardare i contorti da ritagliare.

Trovare il nuovo strumento è semplice: infatti basta recarsi all’interno della conversazione nella quale si vuole inviare l’adesivo. Successivamente si dovrà poi cliccare sul pulsante degli allegati con il simbolo della graffetta. Qui un nuovo tasto con l’immagine di uno sticker permetterà di accedere alla novità.

Come creare sticker su WhatsApp

A questo punto si presenterà un’interfaccia simile a uno strumento per la modifica delle foto, dove si dovrà scegliere l’immagine da cui produrre lo sticker. La feature di WhatsApp permette di ruotare l’immagine, modificarla e aggiungere altri sticker già in memoria, oppure ritagliare per ottenere un adesivo. L’icona delle forbici infatti permette di tracciare il contorno dell’immagine per renderla uno sticker, a seconda della necessità dell’utente. Ciò che non sarà incluso nel ritaglio diventerà trasparente.

Le opzioni per ritagliare l’immagine sono diverse: quella manuale, quella a poligono curvo o quello angolato.

Come salvare gli sticker su WhatsApp

Dopo aver selezionato la porzione d’immagine che risulterà in uno sticker di WhatsApp, basterà ridimensionarlo. Successivamente, premendo invio, l’immagine sarà inviata come adesivo. Per salvarlo nella propria libreria di sticker, è necessario poi selezionarlo e salvarlo tra i preferiti. Questa operazione è possibile anche dalla versione smartphone dell’app, anche se non è possibile creare i propri sticker al suo interno. Infatti si potrà crearli da web e salvarli per un utilizzo successivo anche dal telefono. Questo si potrà poi trovare nel menù degli sticker, tra i preferiti, marchiati dal simbolo della stella.

