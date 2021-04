Su TikTok sta spopolando un divertente filtro che rivela agli utenti che lo usano a quale personaggio tra gli Avengers o del mondo di Harry Potter assomigliano. Questa funzione è disponibile poi anche con le celebrità del mondo del cinema o della musica, ma anche i protagonisti dei film animati Disney. Ma come funziona il filtro e dove si trova su TikTok?

Il trend del momento su TikTok è proprio quello di divertirsi scoprendo a quale personaggio, secondo l’app, si somiglia di più. Tra balletti e sfide, sull’app ora gli utenti giocano quindi cercando di ottenere determinati personaggi, ma fallendo il più delle volte nell’impresa. C’è comunque chi tenta di scoprire chi è il proprio sosia senza ricorrere a divertenti escamotage, ma non sempre TikTok dà i risultati che gli utenti vorrebbero. Tra i personaggi più richiesti troviamo il gruppo dei protagonisti dei film Marvel e quello del magico mondo di Harry Potter. Ecco un video di un utente che cerca in tutti i modi di somigliare a Voldemort, ma che per via dei suoi capelli biondi viene sempre riconosciuto come Draco Malfoy:

Come si usa e come funziona il filtro su TikTok? Per usare questo filtro basterà mettersi in posa e attendere che il filtro stesso funzioni, rivelando a quale personaggio si assomiglia. Il filtro AR sfrutta la fisionomia del volto e la compara a una griglia di altri volti. A questo punto il filtro sceglie quello che, secondo lui, ha più dettagli che ricordano il viso dell’utente e lo mostra. Su TikTok quindi gli utenti cercano di capire di quale determinato personaggio o celebrità possono essere sosia.

Per trovare il filtro su TikTok basta sapere che la challenge in lingua originale si chiama Shapeshifting, ovvero anche il nome del filtro. Invece in italiano per individuare e usare il filtro in questione, basterà cercare nella barra di ricerca le parole A chi assomiglio. A questo punto si potrà facilmente cliccare e iniziare il proprio video. L’utente dovrà poi caricare una foto che includa da due a un indefinito numero di persone. Così TikTok sceglierà a quale personaggio famoso o protagonista di un film si assomiglia di più. Così poi l‘app allineerà il volto dell’utente a quello del prescelto, sfumando e mostrando la somiglianza. Ecco un esempio con un creator che somiglia molto a Chris Evans:

L’algoritmo di riconoscimento facciale non sempre funziona, dato che giocano un ruolo determinante la luce, il colore dei capelli e la posa scelta. Nonostante gli errori, gli utenti stanno sfruttando sempre di più questo filtro di TikTok, divertendosi soprattutto quando questo sbaglia.

