Cos'è e come funziona Hive, il social che potrebbe sostituire Twitter tra personalizzazione, musica come MySpace e nessun limite caratteri

Per via delle tumultuose ultime settimane di Twitter, in molti stanno cercando di tutelarsi ricorrendo a social simili, come Mastodon o anche Hive. E proprio di quest’ultimo vi vogliamo parlare, spiegando come funziona e che cos’è precisamente.

Cos’è Hive?

Hive Social è un’app di social media presente solo per dispositivi mobili e non su browser. La sua interfaccia ricorda per molti versi Twitter e per questo i due vengono associati. Su Hive è inoltre possibile seguire le persone, essere seguiti, mettere mi piace e cuori, e in un certo senso retwittare i post degli altri, che in questo caso si dice però repostare.

La principale differenza tra Hive e Twitter è il fatto che il primo presenti ancora il classico e richiestissimo feed cronologico, senza lo zampino dell’algoritmo. Inoltre nessun account è verificato e pertanto non esiste la spunta blu per gli utenti elitari. Anche nel campo delle pubblicità non è possibile sponsorizzare un post.

Come funziona Hive?

Proprio come Twitter, Hive nasce per liberare i propri pensieri, ma forse in un modo più colorato. Infatti è possibile indicare i propri pronomi, il segno zodiacale, e personalizzare quanto possibile il proprio profilo. Inoltre si può connettere il proprio profilo Spotify e inserire una canzone quando gli altri visitano il nostro profilo, cosa che strizza l’occhio a MySpace.

Altra grande differenza con Twitter è che non esiste il tedioso limite dei caratteri! Invece similmente a Instagram c’è la sezione Scopri, per conoscere contenuti nuovi e da creator che non si seguono.

Hive Social è è disponibile sia per iPhone che per smartphone Android, scaricandola dagli Store.

