Google Maps avvisa se la stazione è affollata

L’azienda di Mountain View ha annunciato nuove funzionalità per Google Maps che consentono agli utenti di muoversi con maggiore sicurezza, prestando attenzione alle restrizioni imposte da stati, regioni e comuni per contenere la diffusione del COVID-19. Sulla mappa verranno mostrati avvisi specifici per strade e trasporto pubblico.

Nell’ultima versione di Google Maps per Android e iOS sono visualizzate eventuali modifiche al servizio di trasporto pubblico. Gli avvisi sono chiaramente evidenziati all’inizio delle indicazioni (la pagina con l’elenco delle corse). Viene anche specificato se i passeggeri devono indossare la mascherina. Al momento le informazioni sono disponibili in Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Colombia, Francia, India, Messico, Paesi Bassi, Spagna, Thailandia, Regno Unito e Stati Uniti. Altri paesi verranno aggiunti nelle prossime settimane.

L’anno scorso Google aveva aggiunto la funzionalità che consente di prevedere l’affollamento di bus e metro, grazie alle segnalazioni degli utenti. La stessa indicazione è ora disponibile per le stazioni, visto che occorre rispettare il distanziamento sociale. È sufficiente cercare una stazione o toccare il nome sulla mappa per vedere l’elenco delle corse programmate e la percentuale di affollamento in tempo reale. I dati sono ottenuti in forma anonima e aggregata dagli utenti che hanno attivato la cronologia delle posizioni.

Un avviso viene mostrato anche quando si attraversa un confine con l’automobile, in quanto ogni stato o regione potrebbe adottare differenti restrizioni alla circolazione. Infine se la destinazione è una struttura medica, Google Maps consiglia di verificare l’eventuale obbligo di prenotazione. Queste ultime due funzionalità sono disponibili in pochi paesi, ma dovrebbero essere estese a tutto il mondo (se comunicate dalle varie autorità locali o governative).

