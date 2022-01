37 nuove emoji sono in arrivo con l'aggiornamento iOS 15.4, tra marzo e aprile 2022. Dall'uomo in gravidanza alla mano di Fatima: la lista

Le nuove emoji di iOS 15.4

Su iPhone sono in arrivo 37 nuove emoji! Infatti, con il prossimo aggiornamento iOS 15.4 debutteranno tante faccine inedite, per rendere sempre migliore e più colorata l’esperienza degli utenti con il sistema operativo. Ma ecco la lista.

Il sistema operativo degli iPhone si aggiorna con iOS 15.4, che includerà delle nuove emoji per divertirsi con i propri amici in chat. Al momento non è chiaro quando iOS 15.4 uscirà, anche se il suo rilascio dovrebbe arrivare a breve. Tra le 37 nuove faccine troviamo un uomo in gravidanza, una lastra ai raggi X, la Mano di Fatima e anche dei fagioli. Lo standard Unicode, organizzazione che approva annualmente le nuove emoji, è quindi pronto a proporre un nuovo buoquet di emoticon.

iOS 15.4 è ora in beta disponibile per gli sviluppatori, e presto sarà disponibile per tutti gli utenti Apple, con le 37 nuove emoji, che però possiamo già scoprire grazie a Emojipedia. Vi ricordiamo che queste sono le faccine relative al sistema Apple, e che successivamente ogni sviluppatore dei vari sistemi operativi le modificherà con il proprio stile. Basti pensare infatti che le emoji di Android sono diverse, e arrivano sempre qualche mese dopo rispetto a quelle di iOS.

Oltre l’emoji di un uomo in gravidanza, troviamo quindi una carta d’identità, uno scivolo, una persona incoronata, dei fagioli, una batteria scarica e vari gesti delle mani, come l’immancabile cuore coreano. Oltre alle 37 nuove faccine arriveranno anche 75 varianti di tonalità della pelle, per un totale di 112 faccine.

Le emoji di iOS 15.4

Nelle prossime settimane arriverà quindi iOS 15.4, con altre novità di sistema oltre alle 37 nuove emoji. Saranno infatti disponibili anche nuove funzioni, per migliorare l’esperienza su tutti i device Apple, dagli iPhone agli iPad. Secondo Emojipedia il debutto è previsto per la primavera 2022, per l’emisfero settentrionale, tra marzo e aprile.

