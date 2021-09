Wondershare Dr.Fone ti aiuta a risolvere problemi di aggiornamento a iOS 15

Dr.Fone, programma realizzato dalla società di produzione software Wondershare, già ben conosciuta grazie a programmi come Filmora e PDFelement, è la risposta ai problemi che insorgono al momento dell’aggiornamento di un dispositivo Apple a iOS 15. Diversi utenti, infatti, hanno lamentato la presenza di numerosi problemi legati all’aggiornamento del sistema operativo: da errori lato server, ad aggiornamenti bloccati, a errori durante l’installazione di iOS 15. Accanto a questi, sono stati rilevati errori di sincronizzazione con iTunes, problemi con l’avvio del dispositivo e persino perdita di dati.

Il software Dr.Fone ripara questa serie di problemi ed errori: laddove metodi comuni – come per esempio il riavvio del dispositivo o della rete Wi-Fi, l’avvio della modalità ripristino o l’aggiornamento di iTunes – ottengono solo lievi o moderati successi (fallendo in oltre il 60% dei casi), Dr.Fone assicura la risoluzione di qualunque problema legato all’aggiornamento a iOS 15 nel 90% dei casi.

Wondershare offre il programma Dr.Fone in un triplice pacchetto: Dr.Fone – Riparazione Sistema (iOS), Dr.Fone – Recupero Dati (iOS) e Dr.Fone – iOS Toolkit, così da coprire qualunque esigenza degli utenti. Certa della validità del proprio software, Wondershare offre ai propri utenti la possibilità di provare gratuitamente il programma Dr.Fone per un periodo limitato.

Non solo, la suite Dr.Fone contiene numerosi tools utili alla riparazione e alla corretta gestione e pulizia del proprio smartphone: Dr.Fone permette di copiare i dati da un dispositivo a un altro – persino da un dispositivo con sistema operativo Android a uno con sistema operativo iOS –, di effettuare copie di backup e di gestirle con il PC, nonché di trasferire le conversazioni di Whatsapp sul proprio computer, di cancellare i propri dati così da avere un dispositivo completamente pulito e persino di sbloccare il telefono in caso di smarrimento password di sblocco. Il sistema di recupero dati di Dr.Fone, fiore all’occhiello del software, è compatibile sia con Android sia con iOS, e assicura il corretto recupero anche nel caso in cui il proprio dispositivo abbia lo schermo rotto.

La numerosa mole di funzioni contenute nella suite rende Dr.Fone il programma di riferimento nella gestione e nella riparazione del proprio telefono, indipendentemente dal sistema operativo del proprio smartphone.

Dal 1 al 30 settembre, inoltre, la suite Dr.Fone specifica per il recupero dati di iOS e per la risoluzione dei problemi legati all’aggiornamento a iOS 15 è in sconto del 20%, è possibile assicurarsi il programma più completo ed efficiente esistente sul mercato per la gestione e il recupero dei propri dati. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale: https://drfone.wondershare.it/ios15-update-problems.html

Accanto al software, è presente un centro di assistenza con le domande più frequentemente poste dai clienti, assieme al sistema di servizio clienti che, tramite ticket, è pronto a far fronte agli eventuali problemi o alle difficoltà tecniche dei clienti.

