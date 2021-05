1 Le canzoni più shazammate

Shazam ha rivelato quali sono le canzoni più cercate di sempre. L’app che può identificare chi canta un particolare brano se se ne riproduce una parte, facendola ascoltare al proprio dispositivo, ha svelato la top 10 delle hit più shazammate.

Ci sono alcuni grandi nomi in questa lista come Ed Sheeran, John Legend, Lewis Capaldi e altri. Non è chiaro il motivo per cui alcune di queste canzoni avessero bisogno di essere cercate su Shazam, ma l’app ha comunque provveduto ad aiutare i suoi utenti.

La canzone numero uno in questa lista è stata pubblicata nel 2019 ed è già un grande successo. E voi avete mai usato Shazam per capire il titolo di una di queste 10 canzoni?

10. Take Me to Church

Take Me to Church è un singolo del cantautore irlandese Hozier, pubblicato il 13 settembre 2013 come primo estratto dal primo album in studio Hozier.

Il brano ha spopolato nell’anno in cui è uscito, ed è il decimo più cercato su Shazam.

Ma continuiamo la lista