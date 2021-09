Spotify promuove una novità chiamata Blend, una funzione che permette a due utenti creare una playlist personalizzata e ascoltabile solo tra loro. Ma ecco subito spiegato come funziona e come dare vita a queste raccolte di canzoni.

Blend fa parte della campagna Solo Tu di Spotify, “Made For Two”, la cui idea è quella di unire i gusti musicali di due persone, per poter ascoltare non solo ciò che piace in comune ma anche scoprire nuovi artisti.

Cos’è Blend?

Inizialmente Blend ha debuttato come funzione in beta, ma ora è disponibile per gli utenti di tutto il mondo con strumenti come nuove cover, punteggi di compatibilità e data story condivisibili sui social. Ma quali sono nel dettaglio queste funzionalità di Spotify Blend?

Primo tra tutti, gli utenti potranno scoprire il proprio punteggio di compatibilità in quanto coppia, creando la playlist Blend. Così facendo si potrà scoprire quanto le rispettive preferenze musicali si assomiglino o meno. Questo strumento poi è incline alla condivisione sui social, dato che Blend permette anche di scoprire quale canzone rappresenta di più una coppia di utenti. Sui canali social si potranno condividere il grado di compatibilità, la canzone di coppia e tanti altri dettagli.

L’esperienza su Spotify Blend è del tutto personalizzabile, realizzando delle cover per ciascuna delle loro playlist. Infine grazie a Tua o mia? solo gli utenti Premium potranno scoprire quanto le preferenze di ciascuno dei due determinino la presenza di una canzone nella playlist. In questo modo si potranno rivendicare i diritti sull’aver fatto ascoltare all’altro quel determinato brano.

Come funziona Blend Spotify

Ma come funziona Blend su Spotify? Come si creano le playlist di coppia? Ecco la guida dettagliata:

Il primo passo è quello di creare il Blend, nella sezione Create per te, rintracciabile cliccando sulla lente di ingrandimento dell’app di Spotify. Una volta entrati nella sezione dedicata, basterà selezionare la voce Crea un Blend, che si propone a forma di quadrato verde chiaro. A questo punto si potrà mandare un invito all’amico con il quale si vuole creare la playlist Blend. A questo punto, la persona scelta dovrà accettare l’invito, e successivamente la playlist Blend si genererà, con una cover base che unisce alcuni dei brani più amati da entrambi.

Successivamente l’immagine della playlist Blend di coppia si potrà modificare, e i risultati si potranno condividere sui social cliccando sulla voce “Condividi questa storia“.

PCProfessionale © riproduzione riservata.