Twitter lancia un avviso per disincentivare l’uso degli screenshot

Negli ultimi giorni, su Twitter molti utenti si sono trovati un avviso che cerca di dissuadere dal fare screenshot dei tweet presenti sul social. Infatti l’app vuole tentare di scoraggiare chi è solito fare un cattura schermo per poi condividere esternamente quando cinguettato.

Ora, se si tenta di fare screenshot da Twitter, il procedimento andrà a buon fine, ma sarà anticipato da messaggio pop-up che chiederà di ricondividere il tweet attraverso altre modalità. Piuttosto perché non condividi il Tweet... scrive Twitter dopo il tentato screenshot, proponendo una rosa di social sui quali condividere il tweet, mantenendo il link originale e reindirizzando gli utenti esterni sulla propria piattaforma.

Il messaggio di Twitter per scoraggiare gli utenti

Proprio questo è il motivo per cui Twitter ha inserito il messaggio per disincentivare l’uso degli screenshot. Infatti il social sta cercando di far restare quando possibile gli utenti sui suoi server, dato che condividere un cattura schermo esternamente riduce il traffico del sito. Un utente che riceve uno screenshot infatti non ha portato visite a Twitter, ma lo ha visionato dalla piattaforma di messaggistica attraverso la quale ha ricevuto l’immagine.

Le app suggerite da Twitter per condividere esternamente

Sembra che comunque Twitter non vieterà del tutto la funzione di screenshot, ma che sia solo cercando di dissuadere i suoi utenti dall’usarla.

Al momento sembra che il test sia attivo soltanto su dispositivi iOS, ma presto dovrebbe estendersi anche ai device Android. Voi avete provato a fare uno screenshot a un tweet? Vi è uscito il messaggio pop up di Twitter, che cerca di scoraggiare gli utenti a condividere i suoi contenuti interni in questo modo?

