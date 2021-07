WhatsApp potrebbe finalmente permettere di inviare foto senza applicare una compressione pesante, ma facendo scegliere all’utente la qualità del media. Nonostante WhatsApp sia l’app di messaggistica istantanea più popolare, non sempre ha le stesse funzioni all’avanguardia che già posseggono i suoi competitor. Basti pensare che la possibilità di inviare file non compressi su Telegram era già disponibile da tempo.

Proprio questa funzionalità gli utenti di WhatsApp bramano da anni e sembra che si potranno finalmente inviare foto non compresse. In questo momento, gli utenti sono costretti a ricorrere a diversi tipi di soluzioni alternative per aggirare la pesante compressione delle immagini. Tra le opzioni più utilizzate al momento: inviare foto come documenti o creare album di Google Foto e poi condividere i link. Ma ora sembra che un futuro aggiornamento di WhatsApp porterà con sé una novità che possa finalmente consentire alle persone di inviare foto nel modo che preferiscono.

Le 3 nuove opzioni di invio Foto su WhatsApp

Il team di WABetainfo ha infatti scoperto che nell’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp si stanno gettando basi per consentire agli utenti di inviare foto senza che siano rovinate da una compressione pesante. WhatsApp aggiungerà infatti tre opzioni di qualità delle foto:

Auto (consigliato ): questa opzione lascerà a WhatsApp decidere se comprimere o meno le immagini a seconda della velocità della rete;

): questa opzione lascerà a WhatsApp decidere se comprimere o meno le immagini a seconda della velocità della rete; Migliore qualità : la selezione di questa opzione garantirà la migliore qualità dell’immagine possibile. Non è chiaro se WhatsApp applicherà ancora una compressione alle immagini o se si potranno inviare nella loro qualità originale;

: la selezione di questa opzione garantirà la migliore qualità dell’immagine possibile. Non è chiaro se WhatsApp applicherà ancora una compressione alle immagini o se si potranno inviare nella loro qualità originale; Risparmio dati: le immagini saranno compresse per risparmiare dati e spazio di archiviazione.

Lo screen di WABetaInfo

WhatsApp sta già lavorando su opzioni simili per la qualità video, quindi ha senso estenderla anche alle immagini. Infatti bisogna considerare che la condivisione di foto è uno degli strumenti più usati sulla piattaforma.

Questa possibilità di selezionare la qualità delle foto è attualmente in fase di sviluppo su WhatsApp e non è accessibile agli utenti in grande scala. È possibile che la funzione faccia il suo debutto prossimamente, prima nella versione beta e poi in quella stabile.

