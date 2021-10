WhatsApp sta testando un pulsante che annulla le storie

WhatsApp sta testando un collegamento rapido che permetta agli utenti di annullare le storie postate per errore: ecco come funziona

I Beta Tester di WhatsApp possono attingere a una nuova funzione molto particolare dell’app, che permette di cancellare le storie pubblicate. Infatti l’azienda sembra essere al lavoro su uno strumento che favorisca l’annullamento del caricamento di questi contenuti effimeri.

WhatsApp starebbe infatti studiando un collegamento rapido per aiutare gli utenti che vogliono cancellare la storia caricata sul proprio profilo. Può accadere che si posti un contenuto per errore, o che dopo poco ci si ripensi, e si desideri annullare l’azione. Che ci sia un refuso o che la foto o il video caricati siano quelli sbagliati, non esiste attualmente un modo per rimuovere velocemente le storie di WhatsApp. Ma questo sta per cambiare.

Come sappiamo, le storie WhatsApp vengono rimosse dopo 24 dal caricamento, ma è possibile cancellarle anche prima della scadenza. Infatti, da un analisi effettuata proprio dall’app, si è scoperto che diversi utenti cancellano le proprie storie appena postate. Proprio per questo si è deciso di lavorare a un pulsante, dal nome Undo, che possa permettere di annullare il caricamento e rimuovere i contenuti dal proprio profilo. Si tratterebbe di una funzione immediata rispetto all’attuale strumento di rimozione delle Storie.

A riportare la notizia è l’attendibile WABetaInfo, che spesso riporta in anteprima delle funzioni inedite di WhatsApp. Come sempre è importante sottolineare che si tratta di uno strumento in fase di test, che potrebbe poi non arrivare mai sulla versione definitiva. Il sito riporta che questo strumento inedito di WhatsApp permette agli utenti di sapere se la propria azione è andata a buon fine, confermando che la Storia è stata rimossa e non è più cliccabile da altri utenti.

Come cancellare le storie WhatsApp

Restiamo in attesa di novità dall’azienda, per capire le tempistiche del rilascio della funzionalità, che sembra arriverà molto presto.

