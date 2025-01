News

Nicolo Figini | 28 Gennaio 2025

airpods Apple

Stando alle ultime indiscrezioni, si vocifera che la Apple stia lavorando a delle AirPods dotate di telecamere per migliorare la qualità del suono. Ma come dovrebbero funzionare?

Le AirPods con telecamere

La Apple ci ha abituato a scanditi aggiornamenti di sistema per i dispositivi con sistema operativo iOS, per non mancare di innovazioni tecnologiche che mirano a migliorare la vita degli utenti. Oggi, infatti, vi vogliamo parlare proprio di quest’ultimo punto perché una indiscrezione avvisa che l’azienda sta preparando una nuova sorpresa.

Stiamo parlando di un nuovo modello di AirPods con telecamera incorporata. Stando a quanto riporta anche il sito HDBlog, l’analista Ming-Chi Kuo ha spiegato in che modo dovrebbero funzionare e il motivo per il quale sarebbero state pensate. In sostanza, dovrebbero essere dotate di sensori IR a basa risoluzione.

L’obiettivo sarebbe quello di migliorare la qualità del suono monitorando in maniera ancora più accurata l’ambiente che ci circonda. Un altro fattore che prenderebbe in considerazione sono i movimenti dell’utente quando non sta fermo in un punto. Inoltre, potrebbero essere inserite anche nuove funzioni legate al movimento delle mani.

Al momento si tratta solo di una possibilità e non abbiamo alcuna conferma in merito. Tuttavia, il sito indica anche una possibile data di lancio che non è nemmeno troppo in avanti nel futuro. Si stima che le nuove AirPods di Apple potrebbero essere lanciate nel mercato nel 2026 o nel 2027, quindi tra soli uno o due anni.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi mesi e se effettivamente la Apple annuncerà il modello di AirPods dotato di telecamere. Vi terremo aggiornati con tutte le novità del caso non appena ne sapremo di più, quindi rimanete sintonizzati per non perdervi alcuna news.