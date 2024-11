News

Nicolo Figini | 29 Ottobre 2024

Che cos’è Apple Intelligence e che cosa fa? Tutto sull’uscita in Italia, la compatibilità e le sue funzioni

Che cos’è e che cosa fa Apple Intelligence, il nuovo sistema di intelligenza artificiale disponibile per svariati dispositivi dell’azienda? Se siete curiosi di scoprirlo, allora non dovete perdervi la data di uscita in Italia e tutte le funzioni supportate.

Che cos’è Apple Intelligence

Se vi state chiedendo che cos’è Apple Intelligence, si tratta di un sistema di intelligenza personale che aiuta “comunicare, lavorare ed esprimerti“. Sul sito ufficiale dell’azienda, infatti, viene scritto:

“Combina modelli generativi con il tuo contesto personale per fornire informazioni che sono più utili e rilevanti per te, proteggendo al contempo la tua privacy”.

In sostanza, tra le varie funzioni garantirà di rendere la vita degli utenti un po’ più semplice. Per richiedere l’attivazione, non basterà fare altro che aggiornare i dispositivi facendo il download dell’aggiornamento di sistema iOS 18.1.

Vediamo più nel dettaglio quando Apple Intelligence arriva in Italia.

Apple Intelligence uscita in Italia

Quando esce Apple Intelligence in Italia e in Europa? Nel mese di ottobre 2024 è stata rilasciata la versione beta ma solo in alcuni Paesi del mondo. Quindi, quando sarà disponibile Apple Intelligence in italiano?

A dicembre 2024 aggiunge il supporto per Australia, Canada, Nuova Zelanda, Sudafrica e Regno Unito. Nel 2025, invece, viene aggiunta la lingua italiana (insieme a tante altre ancora) La data di uscita fissata sembra essere quella di aprile 2025, anche se il giorno non è stato specificato.

Scopriamo, ora, come usare Apple Intelligence in Italia e quali funzioni supporta.

Le funzioni: cosa fa sui dispositivi compatibili

Tante le funzioni che Apple Intelligence offre a tutti coloro che hanno dei dispositivi compatibili. Qui di seguito la lista di alcune principali nozioni su cosa fa grazie all’aggiornamento di sistema iOS 18.1:

Strumenti di scrittura

Pulizia in Foto

Crea video di un ricordo in Foto

Cerca un linguaggio naturale in Foto

Riepiloghi delle notifiche

Riduce la concentrazione di interruzione

Innovazione smart e disattivazione audio in Focus

Messaggi prioritari in Mail

Risposta smart in Mail e Messaggi

Riepiloghi in Mail e Messaggi

Miglioramenti in Siri, tra cui la gestione delle richieste più resilienti, un nuovo aspetto, voce più naturale e tanto altro

Ma andiamo, ora, a scoprire quali sono i dispositivi compatibili con Apple Intelligence.

Quali sono le compatibilità di Apple Intelligence

Quali sono i requisiti perché Apple Intelligence funzioni sui vostri smartphone? Andiamo a esplorare tutte le compatibilità per il servizio offerto dall’azienda con il nuovo aggiornamento sui dispositivi con sistema operativo iOS 18.1:

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

Inoltre, è necessario che la lingua del dispositivo e di Siri siano supportate dal servizio. Importante anche lo spazio necessario per il download che deve essere di almeno 4GB.

Al momento non abbiamo informazioni per quanto riguarda Mac e MacBook. Sembra certo, però, che le funzioni non verranno supportate da chi possiede un iPhone 14 pro o un iPhone 13.